TRENGER MAT OG VANN: Hand i hand med datteren Catelina (4) saumfarer Rachel McKinsey de tomme butikkhyllene. Bak følger søsteren Portia. Foto: Thomas Nilsson / VG

Orkanofre ber om hjelp: – Vi har ikke mer vann

MARSH HARBOUR(VG) Portia og Rachel McKinsey leter etter vann i et utplyndret supermarked. Seks dager etter at orkanen traff Bahamas, har mange fortsatt ikke fått hjelp.

Maria Mikkelsen

Thomas Nilsson

Nå nettopp







VG var lørdag i Marsh Harbour på Abaco, en øy som er hardt rammet av ekstremorkanen Dorian.

Det er lite igjen av den lille byen. Politistasjonen, kirker, butikker og hus ligger i ruiner. Trær er slått over ende eller blitt til pinneved. Båter har sunket eller ligger på land.

Det kan virke som om de fattigste områdene er hardest rammet. Nabolaget «Mudd», som huset mange immigranter fra Haiti, er så å si jevnet med jorden. Plankehus har kollapset. Klær og personlige eiendeler fra kofferter som var pakket ferdig, ligger strødd utover. En hundekadaver ligger på en bil og råtner.

Se bildene fra VGs fotograf på Bahamas:























ENORME SKADER: Øya Abaco ble svært hardt rammet da monsterorkanen Dorian raste innover Bahamas.

En del av beboerne på øya er evakuert. Mange er døde. Noen har valgt å bli på øya så lenge de kan.

– Dette er det eneste stedet vi kjenner som hjemme. Det er vanskelig for oss å dra. Derfor har vi ikke vurderte det før nå. Det er ikke trygt for barna våre lenger, sier Portia McKinsey.

UHELDIGE: Familien finner ikke vann på supermarkedet. Hjemme har de gått tom, sier de. Foto: Thomas Nilsson / VG

VG treffer henne, søsteren Rachel og niesen Catalina (4) i det som var et supermarked noen få hundre meter fra flyplassen i Mars Harbour. De er her for å lete etter forsyninger – først og fremst vann. Men det som ikke forsvant med orkanen, er for lengst borte.

– Vi har ikke noe vann igjen. Vi har en brønn, men det er ikke trygt å drikke på grunn av de døde menneskene. Vi gikk tom for vann for to-tre dager siden.

Se øyboernes egne bilder av ødeleggelsene: «Det er hundrevis av døde»

– Må kjempe for mat

Nødhjelp har de hverken sett eller hørt om. Situasjonen begynner å bli prekær, spesielt for Rachels tre måneder gamle baby Sean, som trenger mer enn bare brystmelk.

UTEN HJEM OG HJELP: Storfamilien til Rachel og Portia McKinsey er uten skikkelig husly og er fri for vann. Noen av dem sover i bilene om natten. Foto: Thomas Nilsson / VG

Etter at orkanen rev av taket på huset deres, bor storfamilien på rundt 20 personer sammen i et lite skur. Noen sover i bilen.

– Vi må kjempe for mat og holde oss i sikkerhet, samtidig som vi frykter for barna våre. Det har vært tøft, sier McKinsey.

Hele nabolag knust til pinneved: «Vi går rundt som zombier»

FANT MAT: En kvinne bærer med seg noen grønnsaker ut fra supermarkedet i Marsh Harbour. Foto: Thomas Nilsson / VG

Også Joycelyn Russell har kommet for å lete etter vann og mat. Hun har tatt med seg barnebarna sine, som var lenger nord da orkanen traff. Moren deres er på sykehuset sammen med faren, som fikk armen revet av under orkanen.

– Han holdt moren sin i sin venstre hånd. Den ble kuttet av, sier Russell.

Alle innbyggerne VG snakker med, etterlyser hjelp. Noen har ikke fått noe som helst. Andre har fått litt forsyninger, men sier at det er for lite, og at det går for sakte.

Det til tross for at mange nødhjelpsorganisasjoner- og etater er kommet til Bahamas.

Les også: Norske Ketil frakter nødhjelp til den mest ødelagte øya

Den offisielle amerikanske bistandsorganisasjonen USAID opplyser til VG at de var på øyene allerede torsdag. Fredag var de ute i helikopter for å få oversikt over situasjonen på Abaco. Lørdag jobbet de fortsatt med å sette opp en base på flyplassen i Marsh Harbour.

Infrastruktur og logistikk er en stor utfordring, siden flere havner og flyplasser er rammet. I tillegg bor folk spredt. Bahamas består av rundt 400.000 innbyggere og 700 øyer.

En representant for en utenlandsk nødetat forteller at det var vanskelig å finne fly ut til Abaco. Når de først kom seg til øya, var det vrient å finne biler som kunne ta dem videre.

Se satellittbilder som viser hvordan det så ut før og etter orkanens herjinger:



















FØR: Et satelittbilde av den nordvestlige delen av byen Marsh Harbour på øya Great Abaco.

25 år å vende tilbake

– Si til Norge at de må sende forsyninger, sier Jay Henfield.

Sammen med vennene sine har han lagt den siste maten de har på en Weber-grill. De spøker og ler, og sier at de har klart seg greit. Men når vi spør om fremtidsplanene, blir alvoret tydelig. Alle sier de vil reise til Canada.

– Det er lenge til vi kan komme tilbake. Det vil ta 15–25 år. Alt som gjør at vi kan bo her, er borte. Vi har ikke vann, ikke jobb, ikke mat, sier Henfield.

Dorian traff Bahamas da den var på sitt kraftigste – kategori 5 av 5 mulige – og beveget seg sakte.

VENNEGJENG: Jay Henfield (t.h) og vennene hans sier de har klart seg greit gjennom orkanen. Men de ser ingen fremtid på Bahamas. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Det er den verste orkanen i Bahamas' historie. Vi er vant til orkaner. Vi pleier ikke å miste liv. Men denne orkanen kunne vi ikke forsvare oss mot. Den beveget seg så sakte, sier Henfield.

Flere forteller om døde mennesker som har ligget i gatene, i vannet og i ruinene. Noen sier flere hundre. Andre sier tusen. Det er umulig å fastslå hvor mange som har mistet livet i orkanen. Det offisielle tallet på Bahamas er så langt 43.

Les også: Slik så monsterorkanen ut fra verdensrommet

I SORG: Willy Paul mistet kona si i orkanen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Enkemann

Willy Paul er en av dem som har dratt til et av myndighetenes tilfluktssteder. Han er alene.

– Kona mi er død, forteller han.

Han er ikke alene om å ha mistet noen.

– Familiemedlemmer er døde, bestevennen min er død. Men jeg har familie. Jeg har kona mi, søsteren min og broren min, forteller en annen mann, som vil prøve å komme seg til Nassau.

VIL BORT: Utenfor flyplassen i Marsh Harbour er mange utålmodige. De har ventet lenge på å komme seg bort fra øya. Foto: Thomas Nilsson / VG

På flyplassen i Marsh Harbour har folk stått mange timer i kø for å komme seg av øya.

– Forholdene her er ikke lenger holdbare. Det er mange døde, ingen matbutikker, firmaer er ødelagt, sier Shaquel (27).

En representant for en privat organisasjon anslår at det er fløyet ut 600 eller flere i løpet av de siste dagene. Bahamas Airlines er blant flyselskapene som har valgt å evakuere folk gratis. I tillegg har det gått flere båter, blant annet et cruiseskip med 1100 om bord, ifølge NBC News.

Den amerikanske kystvakten opplyste lørdag morgen lokal tid at de har evakuert 290 mennesker.

PÅ BAHAMAS: VGs reporter Maria Mikkelsen og fotograf Thomas Nilsson. Foto: Thomas Nilsson / VG

Publisert: 08.09.19 kl. 06:24







Mer om