Skiskytterstjernen får gjennomgå for Putin-støtte

Den russiske OL-mesteren Anton Sjipulin går inn i politikken for Vladimir Putins parti. Nå skjelles han ut av Russlands fremste opposisjonspolitiker.

Aleksej Navalnyj, som stadig pågripes i forbindelse med demonstrasjoner mot Kreml-regimet, er knallhard mot skiskytteren på sin youtube-kanal (Navalnyj slipper ikke til i vanlige medier).

Skiskytter Sjipulin skal stille for Putins støtteparti Forente Russland i mellomvalget til Dumaen – fra Sverdlovsk fylke ved Ural-fjellene.

– Han var en fantastisk idrettsmann, men nei: Han måtte inn i Forente Russland. Han var et menneske – han ble en Forente Russland-mann. Og da kom alt det med løgner og brudd (på lovene), sier Aleksej Navalnyj.

Anton Sjipulin la brått skiene på hylla i desember 2018. OL-stafettvinneren fra 2014 kom i søkelyset etter at østerriksk politi tok seg inn på bostedet til de russiske skiskytterne i Hochfilzen. Det var mistanke om doping i forbindelse med VM året før.

I Russland har han vært i søkelyset fordi han skal ha holdt hemmelig en investering gjennom den tyske banken Commerzbank.

I partiets regler står det at folk som har investeringer i utenlandske banker ikke kan nomineres til Dumaen (det russiske parlamentet).

Navalnyj er naturlig nok ekstra opptatt av dette ettersom en rekke opposisjonskandidater har blitt nektet å stille opp til lokalvalget i Moskva først kommende helg. Det har vært en rekke demonstrasjoner i hovedstaden i protest mot at en rekke politikere ikke får stille.

– Sjipulin løy om at han hadde glemt å oppgi kontoen i en tysk bank, hevder Navalnyj.

– Hvorfor får det ingen konsekvenser for ham? Fordi for Forente Russland er alt mulig, sier opposisjonspolitikeren på sin youtube-kanal.

Sjipulins advokater har forklart at skiskytterlegenden hadde en investering gjennom Commerzbank, men at denne ble solgt før han leverte inn sine papirer til valgkommisjonen.

En kandidat for partiet Rettferdige Russland truet med å gå til Høyesterett og kreve at Sjipulin måtte nektes å stille i valget. Politikeren, som heter Aleksej Korovkin, trakk imidlertid dette etter «oppfordring fra en rekke idrettsfolk fra Ural og Russland». Et av argumentene var at det kunne skade Russland som helhet om en olympisk mester ble nektet å stille til valg.

Lørdag var det nok en gang demonstrasjoner i Moskva i protest mot opposisjonspolitikerne som ikke får stille ved lokalvalget i hovedstaden neste helg.

