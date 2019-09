OPPTØYER: Demonstranter løper i dekning etter at sikkerhetsstyrker brukte tåregass mot dem i Srinagar, Kashmir, den 30. august. Foto: DANISH ISMAIL / Reuters

Stillhet fra Kashmir: Stemmene indiske myndigheter forsøker å holde nede

BEIRUT (VG) I et av de tyngst militariserte stedene i verden, lever innbyggerne midt i en uløst konflikt mellom to atommakter – samtidig som indiske myndigheter har tatt fra dem selvstyret og stengt internett.

– India kontrollerer landområdene i Kashmir, men de vil aldri ha støtte fra Kashmirs innbyggere.

Det sier en ung aktivist og humanitærarbeider fra Srinagar, den største byen i den indiske delstaten Jammu og Kashmir, til VG onsdag denne uken.

Hun har nylig kommet seg fra Kashmir til Indias hovedstad New Delhi, og har derfor fått dekning til å snakke med VG over telefon. Hele familien hennes er igjen i det omstridte og konfliktfylte regionen, og hun har ingen måte å kommunisere med dem på.

Lukten av tåregass India sier ikke finnes

Regjeringen i India fjernet nylig en grunnlovsparagraf som tidligere ga innbyggerne i Kashmir selvstyre og spesielle rettigheter. Deretter innførte portforbud for å hindre protester. Noen landlinjer er tilbake, men det er det få som har.

Ved å fjerne internett og mobilnettet har myndighetene håpet å kunne kontrollere informasjonsstrømmen.

De har hevdet at innbyggerne ikke demonstrerer, og at ting er fredelig. Det er ikke riktig.

– Jeg holdt meg stort sett inne med familien min, men vi kunne høre demonstrasjonene og lukte tåregass som trengte seg inn i huset vårt, sier kvinnen VG snakker med.

MOTSTAND: En plakat i New Delhi viser misnøye med grunnlovsendringen som tok selvstyret fra delstaten Jammu og Kashmir. Foto: MONEY SHARMA / AFP

Hun ønsker ikke å identifiseres av sikkerhetshensyn. Ifølge nyhetsbyrået AP er over 4000 mennesker arrestert siden selvstyret ble opphevet.

Kvinnen sier at indiske myndigheter stenger kommunikasjonskanaler for å holde innbyggerne i Kashmir nede.

– Det er en psykologisk strategi for å undertrykke oss. De tror de kan holde all informasjon unna, men det vil ikke klare det. Bare et feilsteg til fra myndighetene nå, så vil Kashmir eksplodere, sier hun.

les også Indias grove overtramp i Kashmir

Atommakter i strid

Under kolonitiden var Kashmir et delvis selvstyrt fyrstedømme kontrollert av Storbritannia. India og Pakistan har siden de to statene ble selvstendige fra Storbritannia i 1947, vært i konflikt om Kashmir. Striden har utløst kriger i 1947, 1965 og 1999, og situasjonen mellom krigene vært svært anspent.

India kontrollerer to tredeler av det omstridte området. Både i den indiske og den pakistanske delen er et stort flertall av innbyggerne muslimer. Til sammen bor det drøyt 11 millioner mennesker i regionen.

I en resolusjon fra 1948 fastslo FN at det skal holdes en folkeavstemning om Kashmirs fremtid, men det har ennå ikke skjedd.

Siden 1989 har det pågått et væpnet opprør i den indiskstyrte delen av Kashmir som har kostet mer enn 47.000 mennesker livet, mens nærmere 10.000 er bortført. India har anklaget Pakistan for å støtte opprørerne og for å drive egne leirer der opprørerne trenes opp.

SLÅR NED PÅ DEMONSTRANTER: Indiske sikkerhetsstyrker forsøker å holde en demonstrant nede i delstaten den 10. august. Foto: RAKESH BAKSHI / AFP

India og Pakistan ble i 2003 enige om en våpenhvile, men fredsprosessen har stått i stampe.

I august 2019 opphevet altså den indiske regjeringen Kashmirs selvstyre og nedgraderte regionen fra delstat til to føderale territorier og titusener av soldater har okkupert Srinagar og andre viktige byer og landsbyer i Kashmirdalen siden det.

Den omstridte hindunasjonalistiske statsministeren Narendra Modi, som beskyldes av kritikere for å undertrykke landets muslimer, nyter omfattende støtte i resten av India for vedtaket. Lokale ledere i Kashmir mener at opphevelsen av selvstyret bare gjør situasjonen verre og skaper mer uro

Massive demonstrasjoner brøt ut i regionen da grunnloven ble endret.

Beskriver massiv undertrykkelse

Før den siste utviklingen i august, snakket VG også med to sentrale journalister i Kashmir om det siste årets svært spente situasjon. Vi har valgt å anonymisere dem av sikkerhetshensyn.

En av dem fortalte at 2018 var det dødelige året det siste tiåret, met et høyt antall drepte.

– Konflikten her påvirker dagliglivet vårt direkte, med svært høy militær tilstedeværelse, portforbud og restriksjoner på internett og demonstrasjoner. Myndighetene skyter på dem som demonstrerer og undertrykker de som gjør ting staten ikke liker.

les også Kashmir-konflikten: Portforbud, arrestasjoner og demonstrasjoner

Journalisten og innbyggeren sier det ikke er noen måte situasjonen i Kashmir kan løses på, uten at India og Pakistan begynner å snakke bedre sammen.

– Det kan ikke bli varig fred i sørlige Asia uten at adressere Kashmir, der en majoritet av befolkningen krever rettferdighet og en endelig løsning på den politiske konflikten, sier han.

Vedtaket om å ta fra Kashmir selvstyre har utløst raseri i Pakistan. I en serie tweets sammenlignet Pakistans statsminister Imran Khan, ifølge NTB, Indias taktikk med nazistenes mål om Lebensraum.

HINDUNASJONALIST: Indias statsminister Narendra Modi på besøk i hos Vladimir Putin i Vladivostok denne uken. Foto: ALEXANDER NEMENOV / POOL

Pakistan har allerede utvist den indiske ambassadøren, stanset det lille som fantes av bilateral handel, og suspendert all transport over grensen i protest.

Journalisten VG snakker med fremhever hvordan Pakistan en rekke ganger har ønsket samtaler og at India må finne en måte å føre dialogen må, slik at begge landene kan dra økonomiske fordeler av større enighet.

Indias statsminister Modi sier selv at økonomien er en av grunnene til augusts dramatiske avgjørelse:

Han mener tiltakene gjør det lettere å integrere Kashmir fullt ut i India og fremme økonomisk utvikling. Han sier også at når Kashmir nå er fullt medlem av den indiske unionen, vil det bli flere jobber og mindre korrupsjon og byråkrati.

Kashmirs befolkning er ikke overbevist.

VÆPNEDE MENN: Innbyggere blir undersøkt av sikkerhetsstyrker ved en veisperring i Srinagar den 23. august. Foto: DANISH ISMAIL / Reuters

Unge menn kan ikke gå alene

Torsdag snakket VG igjen med den unge aktivisten som har hele familien sin i Kashmir. En venn, som hadde fått tilgang til å bruke telefon over en landlinje ringte henne.

– Han fortalte meg at det er umulig for unge menn å gå ut alene, selv om det bare er for å kjøpe melk og brød. Han blir ransaket av sikkerhetsstyrker hver dag.

I tillegg til ransakingen spør de han alltid hvor han er på vei, og hvorfor han er ute på gaten. Han sa også til sin venninne:

«Jeg har aldri sett et så stort antall bevæpnede menn rundt oss. Ingen tør tenkte tanke på å protestere nå, på grunn av disse mennenes skremmende tilstedeværelse.»

I KONTROLL: Paramilitære styrker ved en veisperring den 30. august, 2019. Foto: TAUSEEF MUSTAFA / AFP

