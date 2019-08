Hongkong: Demonstranter har satt fyr på barrikader

Politiet bruker tåregass mot demonstranter når tusenvis protesterer i gatene i Hongkong til tross for at politiet nedla forbud mot en planlagt demonstrasjon.

NTB-DPA

Oppdatert nå nettopp







Kaos herjer i sentrum av Hongkong klokken 19 lørdag. Politiet fyrer av tåregass og vannkanoner mot demonstrantene som i gjengjeld hiver bensinbomber.

Det skriver nyhetsbyrået AFP.

Ifølge Reuters har demonstrantene også kastet både steiner og brannbomber.

Demonstrantene har blokkert en hovedvei i Hongkong ved hjelp av veisperringer som de har bygget av søppelkasser og skilt. Mange av dem har med seg paraplyer og kler seg i de sedvanlige svarte T-skjortene.

Se flere bilder i galleriet under



















BESKYTTER SEG: Demonstranter beskytter seg bak paraplyer mot tåregassen.

Veiene rundt kinesiske myndigheters Hongkong-kontor er stengt av politiet tidligere lørdag, men demonstranter skal ha ødelagt barrièrer som var plassert utenfor, skriver NTB.

BESKYTTER SEG: Demonstranter beskytter seg bak paraplyer mot tåregassen. Foto: JEON HEON-KYUN / EPA

les også Hongkongs leder advarer om alvorlig eskalering

Avslo demonstrasjonsøknad

En planlagt demonstrasjon som skulle avholdes lørdag, ble avlyst etter at politiet avslo søknaden.

Arrangementet skulle markere at det er fem år siden Kina besluttet å endre valgsystemet for å gi Beijing økt innflytelse over hvem som skulle styre Hongkong.

Tusenvis av mennesker protesterer i gatene i Hongkong lørdag til tross for at politiet la ned forbud mot en planlagt demonstrasjon. Foto: Kin Cheung, AP / NTB scanpix

les også Hongkong-demonstrantene vil vise at de er fredelige

Personer i alle aldre har også deltatt i en religiøs demonstrasjon som startet med at demonstrantene gikk til religiøse landemerker, før de rettet kursen mot distriktet der regjeringskontorene ligger. Mange holdt seg til fortauet og sørget for å ikke påvirke trafikken.

Hongkong har de siste månedene vært herjet av voldsomme demonstrasjoner som ble utløst av et lovforslag som åpner for å utlevere borgere til rettsforfølgelse i fastlands-Kina.

TÅREGASS: En politimann skyter tåregass mot en anti-regjerings-demonstrasjon i Hongkong lørdag. Foto: JEON HEON-KYUN / EPA

Publisert: 31.08.19 kl. 11:59 Oppdatert: 31.08.19 kl. 13:45







Mer om