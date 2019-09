MISTET HJEMMENE SINE: Innbyggere på øya Grand Bahama går gjennom restene av husene sine onsdag. Foto: Joe Skipper, Reuters

Overlevende etter Dorian: – Vi har ikke en sjanse

Etter å ha herjet over Bahamas i flere døgn, har orkanen Dorian sluppet grepet. – Det er ingenting igjen, forteller overlevende som onsdag ble hentet ut fra de verst rammede områdene.

– Jeg er bare glad jeg er i live. Gud reddet meg, sier Londa Sawyer til nyhetsbyrået AP etter å ha landet i hovedstaden Nassau onsdag sammen med sine to barn og to hunder.

Hun ble hentet ut av den hardt rammede byen Marsh Harbour med helikopter, og forteller at huset hennes er fullstendig oversvømt. Sammen med barna søkte hun tilflukt hos en nabo, men også her kom vannmengdene inn, og familien måtte holde seg flytende på madrasser opp mot hustaket til vannet trakk seg tilbake.

FLØYET I SIKKERHET: Catherine Russel tas i mot av familiemedlemmer i hovedstaden Nassau etter å ha blitt hentet ut fra Abaco-øyene onsdag. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Frykter flere døde

Myndighetene har så vidt begynt å skaffe seg oversikt over omfanget av katastrofen.

Helseminister Duane Sands sier natt til torsdag at dødsfallet har steget til 20, men at han forventer at det vil stige enda mer. Samtidig melder FN og Røde Kors at rundt 60.000 mennesker i landet har behov for øyeblikkelig hjelp etter værkatastrofen.

Amerikanske medier beskriver sterke scener på flyplassen i hovedstaden Nassau, hvor folk onsdag har samlet seg for å ta i mot overlevende som evakueres fra de hardest rammede områdene.

Avisen Miami Herald har møtt Sandra Cooke, som venter på å ta i mot svigersøsteren sin. Hun skal ha blitt svært hardt skadet i det rammede området Marsh Harbour på Abaco-øyene.

STORE ØDELEGGELSER: Marsh Harbour på Abaco-øyene etter at orkanen traff. Foto: Al Diaz / Miami Herald

– Broren min sitt tak kollapset på henne og hun ble liggende fanget under det i 17 timer. Han pakket henne inn i et dusjforheng. Hun kan ikke gå, forteller Cooke, som står sammen med flere andre som venter på nytt om sine kjære.

– Det er ikke bra. Mange er døde. Det er ingenting igjen på øya. Folk trenger alle grunnleggende ting: Medisiner, mat og drikke, sier en kvinne som har kommet seg ut fra Abaco-øyene til NBC, og legger til at hun så mange mennesker som ligger fanget under deler av bygningsmasse.

Reddes ut med helikopter

Redningsarbeidet er svært vanskelig, blant annet fordi den eneste flyplassen på Abaco-øyene er blitt slått ut av spill av orkanen. Den eneste hjelpen kan derfor komme via helikoptre, som bare har kapasitet til å ta med seg få passasjerer om gangen.

Ni helikoptre fra den amerikanske kystvakten har hjulpet til med å fly pasienter fra de hardest rammede områdene til sykehus i Nassau.

– Omfanget av ødeleggelsen er katastrofale, sier helikopterkaptein Kristpher Ensley til Washington Post.

– Vi har ikke en sjanse

Gail Woon, som kunne komme tilbake til huset sitt i Freeport på Grand Bahama onsdag, sier til Washington Post at hun måtte søke tilflukt i en kirke etter at evakueringssenteret hvor hun opprinnelig skulle tilbringe natten ble tatt av stormen.

– Bygningene her er bare bygget for å tåle en vindstyrke på 67 meter i sekundet. Vi har ikke en sjanse, sier hun til avisen.

Da Dorian traff land i Elbow Cay på Bahamas søndag ettermiddag, var det som en kategori 5-orkan, og med en vindstyrke på opptil 82,5 meter per sekund.

EVAKUERES: Gordon og Dina Reynolds sammen med sitt 11 år gamle barnebarn på en skole i Myrtle Beach i Sør-Carolina i USA, som er blitt omgjort til et evakueringssenter. Foto: Jason Lee / The Sun News

USA forbereder seg

Nå truer orkanen USA, hvor den nærmer seg delstaten Sør-Carolina. Ifølge National Hurrican Center kan den treffe land hvor som helst i løpet av fredag. Stormen følger nemlig kysten så tett at kun et lite skifte kan gjøre at den treffer godt inn på land.

– Livstruende storm med vesentlige oversvømmelser langs kysten venes langs store deler av USAs sørøstlige kyst i løpet av de nærmeste dagene, skriver de på Facebook.

Over to millioner innbyggere langs kysten i delstatene Florida, Georgia, Sør-Carolina og Nord-Carolina har fått varsel om å evakuere, skriver NTB.

