REAGERER: Frankrikes førstedame Brigitte Macron (t.h.), her sammen med Jenny Morrison (t.v.), kona til Australias statsminister, og Chiles førstedame Cecilia Morel. Frankrikes president Emmanuel Macron liker dårlig at Brasils president Jair Bolsonaro har kommet med ufine kommentarer om fru Macron. Foto: AP / NTB scanpix

Fordømmer Bolsonaro etter kommentar om Macrons kone

Frankrikes president Emmanuel Macron fordømmer det han kaller en uvanlig uhøflig kommentar Brasils president Jair Bolsonaro kom med om hans kone Brigitte.

NTB-AFP-AP

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Hva kan jeg si. Det er trist. Trist først og fremst for ham, men også for brasilianerne, sa Macron da han mandag ble bedt om å kommentere Bolsonaros utsagn.

En tilhenger av Bolsonaro postet søndag en kommentar på Facebook der han gjorde narr av Brigitte Macrons utseende og sammenlignet henne med Bolsonaros kone Michelle.

«Nå, forstår dere hvorfor Macron er ute etter Bolsonaro?» skrev han ved siden av et lite smigrende bilde av 65 år gamle Brigitte Macron, som er 28 år eldre enn Michelle Bolsonaro.

«Ikke ydmyk fyren, ha-ha», svarte Bolsonaro på Facebook-meldingen.

– Jeg tror brasilianske kvinner uten tvil vil skamme seg når de leser dette som kommer fra deres president. Jeg tenker at brasilianerne, som er et flott folk, vil skamme seg over slik oppførsel, var Macrons reaksjon.

– Og siden jeg føler vennskap og respekt for det brasilianske folk, håper jeg de snart får en president som oppfører seg slik man skal som president, avsluttet han.

Macron beskyldte også Bolsonaro for å utebli fra et planlagt møte med den franske utenriksministeren. Bolsonaro gikk i stedet for å klippe håret og postet et bilde av frisørbesøket på Facebook.

De siste kommentarene har ikke bidratt til å bedre forholdet mellom de to etter at Macron truet med å blokkere en frihandelsavtale med Mercosur-landene på grunn av omfattende branner i Amazonas som Bolsonaro ikke så ut til å ta på alvor, og det Macron har kalt Bolsonaros løgner om å stanse avskogingen.

Publisert: 26.08.19 kl. 16:04 Oppdatert: 26.08.19 kl. 16:16