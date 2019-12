Landsby tatt av skogbrannen: – Alt som allerede brant, brant enda mer

SYDNEY (VG) Gjennom helgen har flammene tatt med seg store deler av den lille, australske landsbyen Balmoral. – Landsbyen er nærmest utslettet, sier innbygger Jane Cunneen til VG.

– Vi har fått dårlige nyheter. Det er ikke mye igjen.

Sent om kvelden siste søndag i advent var dette beskjeden de rundt 400 innbyggerne i den lille landsbyen Balmoral sørvest for Sydney fikk av delstatsminister Gladys Berejiklian. Da hadde flammene herjet gjennom lokalsamfunnet deres siden torsdag.

Lille julaften anslår den lokale brannsjefen Brendan O’Connor at rundt 18 av 150 hus er helt borte, sammen med 90 prosent av skogområdene rundt. Han sier til The Guardian at det er et mirakel at så mange hus fortsatt står.

– Alt som allerede brant, brant enda mer. Overalt hvor du så, brant det, sier han, og forteller at sterk vind sammen med temperaturer som bikket 40 grader sørget for at flammene sto opp mot 200 meter over tretoppene.

ETTER BRANNEN: Jane Cunneen (48) i gaten som leder til huset hennes i Balmoral i Australia.

– Klarte å redde alt

Huset til Jane og Tom Cunneen er et av disse miraklene. I en video de har sendt til VG, kan man se flammene slå som en kolossal vegg mot hagen deres.

– Dette filmet vi på lørdag ettermiddag, det er tomtegrensen vår. Vi klarte å redde alt, jeg og mannen min, sier hun og legger til:

– Vi har vært ekstremt heldige. Landsbyen er nærmest utslettet.

PRØVER Å REDDE BOLIGER: Brannmenn i Balmoral torsdag denne uken.

Brannsjef O’Connor sier til The Guardian at store deler av byen var tatt av flammene allerede før helgen.

– Jeg holdt et møte på fredag og var ganske ærlig om hva som ville komme. Etter det reiste de fleste. De som ble igjen, var godt forberedt og beskyttet hjemmene sine, jeg er så glad for at de gjorde det, sier han til avisen.

Jane Cunneen forteller til VG at hun og manne ble bønnfalt om å evakuere fredag, men at de valgte å bli, fordi de trodde det verste var over.

MASSIV INNSATS: Et helikopter slipper ned brannhemmende pulver på et hus i Balmoral fredag. Foto: PETER PARKS / AFP

Lørdag blusset det imidlertid opp på nytt.

– Vind fra vest førte brannen bort fra oss istedenfor rett på oss. Vi hadde forberedt oss ved å gjøre klar en linje uten vekster mellom oss og skogen, i tillegg til at brannmenn pumpet vann på grensen, rett foran flammene. Til tross for forberedelsene, var det bare flaks som gjorde at vindretningen var som den var, sier Cunneen.

50 branner ute av kontroll

Ifølge Reuters er totalt 180 hjem brent ned og én person meldt omkommet i New South Wales de siste to dagene. Siden september har flammene tatt med seg 829 hjem.

Om formiddagen lille julaften lokal tid, brant det 98 skogbranner i delstaten – 50 av dem var ute av kontroll.

Lavere temperaturer og mulig regn gir Australia et lite pusterom nå i juledagene – men forholdene er forventet å forverre seg igjen på nyåret.

– Vi venter ikke noe nedbør av betydning for disse brannene før tidligst januar eller februar, sier brannsjef Shane Fitzsimmons i delstaten New South Wales.

STÅR IGJEN: Jane Cunnings lokale busstopp mandag 23. desember. Foto: PRIVAT

For innbyggerne i Balmoral blir ikke julen helt som de hadde tenkt. Mange er ivrige etter å få reise hjem og sjekke om akkurat deres hus er et av dem som klarte seg gjennom helgen. Det har myndighetene foreløpig ikke gitt grønt lys for.

Lille julaften er gatene rundt huset til Jane og Tom Cunneen totalt utbrent, og de mangler elektrisitet. Likevel – de kan feire hjemme.

– Sønnen vår kom hit i går med en generator, drivstoff og mat. Julen er utsatt til lørdag når vår andre sønn og familien hans forhåpentligvis kommer hit.

Publisert: 23.12.19 kl. 07:51

