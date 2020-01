ANGREP AMBASSADE: Medlemmer av militsgruppen Folkets mobiliseringsstyrker veiver flagget sitt foran den amerikanske ambassaden i Bagdad. Foto: AHMED JALIL / EPA

Iran slår tilbake mot Trump: – Overraskende frekkhet

Iran avviser beskyldninger fra Donald Trump om at landet er ansvarlig for stormingen av den amerikanske ambassaden i Bagdad.

Etter at den amerikanske ambassaden i Bagdad ble forsøkt stormet av demonstranter 31. desember, rettet Donald Trump pekefingeren mot Iran.

«Nå orkestrerer Iran et angrep på den amerikanske ambassaden i Irak. De vil bli stilt til ansvar», skrev den amerikanske presidenten på Twitter.

Nå slår Iran tilbake.

– Amerikanske tjenestemenn har den overraskende frekkheten at de, etter de brutale drapene på minst 25 irakere, etter å ha krenket landets suverenitet, nå gir Iran skylden for det irakiske folkets demonstrasjoner mot de grusomme handlingene», uttaler en talsmann for Irans utenriksdepartement, ifølge al-Jazeera.

RAMBUKK: Demonstrantene forsøker å komme seg inn på USAs ambassade i Irak. Foto: AHMED JALIL / EPA

Talsmann Abbas Mousavi kalte USAs beskyldninger for en fornærmelse mot det irakiske folket.

– Hvordan, og basert på hvilken logikk, forventer dere at den irakiske nasjonen skal være stille i møte med disse forbrytelsene? spør Mousavi retorisk.

– Høy pris

Flere i USAs administrasjon holder Iran ansvarlig for demonstrasjonene i den irakiske hovedstaden.

– Du må se dette i en større sammenheng. Den islamske republikken har vært involvert i en global terrorkampanje, drømmer om atomvåpen og muligheten til å anrike uran, sa USAs utenriksminister Mike Pompeo i et intervju med Fox News.

HOLDER VAKT: Amerikanske soldater tar stilling for å forsvare ambassaden mot demonstrantene. Foto: US EMBASSY IN IRAQ

Donald Trump fulgte også opp sin opprinnelige kommentar med en ny melding på Twitter.

«Iran vil bli holdt fullstendig ansvarlig for tapte liv eller skade på vår eiendom. De vil betale en veldig HØY PRIS! Dette er ingen advarsel. Dette er en trussel. Godt nytt år!», skriver presidenten.

Flere demonstranter, mange av dem tilknyttet den sjiamuslimske militsgruppen Folkets mobiliseringsstyrker, gikk tirsdag til angrep på USAs ambassade i Irak. Bakgrunnen for demonstrasjonene var et amerikansk luftangrep mot en iranskstøttet militsgruppe i Irak 29. desember. 25 personer skal ha mistet livet i angrepet.

Demonstrantene klarte å bryte seg gjennom en av portene til ambassadeområdet, før de ble slått tilbake av sikkerhetspersonell. Den amerikanske ambassadøren til Irak og andre ansatte ved ambassaden ble evakuert.

