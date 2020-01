ORIENTERTE PRESSEN: Canadas statsminister Justin Trudeau. Foto: BLAIR GABLE / X02562

Trudeau om flystyrten: Tyder på at passasjerflyet ble skutt ned av iransk missil

Canadas statsminister Justin Trudeau mistet 63 statsborgere i flystyrten. Nå sier han at informasjon fra en rekke kilder som tyder på at passasjerflyet ble skutt ned.

– Nyheten vil komme som et sjokk for familiene som allerede sørger over denne tragedien. Vi har informasjon fra flere kilder, inkludert allierte og egen etterretning, som tyder på at flyet ble skutt ned av et iransk luftvernsystem, sier Trudeau under en pressekonferanse torsdag kveld.

Han sier at konklusjonene de så langt har kommet frem til, er klare nok for ham til at han ønsker å dele dem med det kanadiske folk.

– Det er nå viktigere enn noen gang at vi får vite hvordan en slik tragedie kunne skje. Jeg vil ha svar. Vi vil ikke hvile før vi får det.

Uttalelsene samsvarer med informasjonen som de siste timene har kommet frem i amerikanske medier, om at amerikansk etterretning mener at flyet ble skutt ned.

ALLE OMKOM: Flyet styrtet like etter avgang fra flyplassen i Teheran, Iran. Foto: Ebrahim Noroozi / AP

Ber om en grundig etterforskning

Trudeau sier også at Canadas utenriksminister har vært i samtaler med Irans utenriksminister.

Der skal han ha gjort det klart at kanadiske tjenestemenn må kunne reise til Iran for å tilby konsulær bistand, jobbe med identifisering og bidra til en grundig etterforskning.

– Dette er en situasjon som krever mer klarhet og svar. Derfor ber vi om en fullstendig og troverdig etterforskning i samarbeid med internasjonale partnere. For kanadiere, for de rammede og for folk rundt omkring i verden, sier statsministeren.

– Du utelukker ikke at det var med mening?

– Det er for tidlig å trekke noen klare konklusjoner eller utelukke muligheter. Vi trenger mer etterforskning som med sikkerhet kan vise hva årsaken til styrten var.

– Hvor mye ansvar mener du USA har for dette?

– Bevisene foreslår at dette er den sannsynlige årsaken, men vi må ha en full etterforskning for å vite akkurat hva som skjedde.

Alle de 176 menneskene om bord på flyet, som var på vei til Kiev i Ukraina, omkom. 63 av dem skulle til Canada, ifølge iranske myndigheter.

Iran avviser påstandene

Iran slår imidlertid tilbake mot påstandene om at passasjerflyet ble skutt ned av et iransk missil.

– Flere nasjonale og internasjonale fly var i iransk luftrom samtidig på samme høyde på 2440 meter, sier Ali Abedzadeh, som leder landets luftfartsmyndighet og som også er landets visesamferdselsminister.

– Ryktene om at et missil rammet flyet kan umulig være korrekte. Det er ulogisk, sier han.

På en pressekonferanse torsdag, ble USAs president Donald Trump spurt om hva han tror flystyrten skyldes. Han svarte at «noen kan ha gjort en feil på den andre siden».

Trump ble ikke spurt om de nyeste opplysningene om at flyet skal ha blitt skutt ned.

Han sa videre at han ikke tror ulykken skyldes en mekanisk feil på flyet.

– Jeg har mine mistanker, la han til.

Kontaktet ikke flygeledelsen

Iranske luftfartsmyndigheter la torsdag morgen fram en foreløpig rapport der det går fram at flygerne ikke kontaktet flygeledelsen for å be om hjelp før flyet styrtet.

Øyenvitner, inkludert mannskapet på et annet fly, har beskrevet at de så flyet i brann før det traff bakken, heter det i rapporten.

Dette er i tråd med en video fra det iranske nyhetsbyrået ISNA som viser et brennende objekt på himmelen og en påfølgende eksplosjon.

