Massiv Brexit-demonstrasjon i London: – Jeg reiser til Norge hvis brexit skjer

LONDON (VG) Hundretusener har tatt til gatene i London for å kreve ny folkeavstemning.

Folk fra hele landet er kommet til London for å demonstrere for en ny folkeavstemning lørdag, i det de kaller «Put it to the People»-marsjen. VG har snakket med folk fra Coventry, Birmingham og Cornwall.

Det var på forhånd ventet at antallet demonstranter kunne overstige én million. I oktober samlet en lignende demonstrasjon rundt 700.000 mennesker. Parlamentet i London har stemt ned avtalen to ganger tidligere, men dersom de nå godtar avtalen går Storbritannia ut av EU 22. mai. Dersom de ikke godtar avtalen må de forlate EU 12. april.

Ikke tillit til May

VG møter halvt norske Hedda Dent. Hun var ikke gammel nok til å stemme i 2016. 17-åringen forteller at hun deltar i demonstrasjonen fordi brexit handler om hennes fremtid.

– Jeg reiser til Norge hvis brexit skjer, sier hun.

– Jeg er her fordi det er min fremtid som blir påvirket, og generasjonene etter meg spesielt. Det er en komplett latterlig situasjon, fortsetter hun.

– Hva synes du om oppmøtet i dag?

– Det er veldig imponerende og fantastisk. Det er sikkert mange fra hele landet som ville vært her, men som ikke kan, så vi er her for dem, sier Dent.

VIL BLI: Kate Girdlestone viser sin kjærlighet til EU under demonstrasjonen. Foto: Ahmed Fawad Ashraf/VG

Politikkstudent Kate Girdlestone forteller at hun har svært liten tillit til statsminister Theresa May, og har en klar beskjed til henne:

– Slutt og ødelegg landet for den yngre generasjonen!

– Tror du ikke at dere klarer dere dersom brexit går gjennom?

– Jo, jeg tror vi vil det. Landet kommer ikke til eksplodere. Men jeg tror ikke det kommer til å bli det beste livet vi alle kunne levd, som hvis vi hadde blitt i EU.

Marsjerer for barnebarna

Gatene er fylt opp av folk, og ved Hyde Park står folk og venter på å gå. Det ropes «brexit bollocks» fra alle kanter, og blikket møter klistremerker som sier «Put it to the People» hvor enn man ser.

Andrew Bannerman har skrevet navnene til sine fire barnebarn på sin knallgule demonstrasjonsplakat.

– Vi marsjerer for dem, fordi de kunne ikke være her i dag. Vi håper at vi vil lykkes sammen med alle disse fantastiske menneskene som her, og få et ordentlig utfall etter disse grusomme årene vi har hatt, sier han.

KLAR BESKJED: Andrew Bannerman er blant de hundretusener som Foto: Ahmed Fawad Ashraf/VG

Over fire millioner briter har signert en underskriftskampanje hvor de krever at regjeringen stopper brexit. Kampanjen ble opprettet i februar, og på bare 24 timer har det tikket inn 2,5 millioner signaturer, skriver The Guardian.

Det har vært så stor pågang på nettsiden at den på torsdag var nede flere ganger.

Statsminister Theresa May er hardt presset, og har ikke klart å få i land en avtale som parlamentet er fornøyd med. Misnøyen mot henne blant folket er også stigende. Politico skrev forrige uke at halvparten av britene vil at hun skal gå av som statsminister.

