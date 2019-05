PÅ SYKEHUSET: Barna ble sjekket på «Det svenske spesialsykehuset» i Erbil tirsdag i forrige uke. Foto: Halan Ibrahim Shekha/VG

Expressen: Skråmos svigermor har besøkt barna i Irak

Hun kalte seg «Umm Hamza» og skal ha blitt avslørt som rekrutterer til IS. Nå har svigermoren til den norsk-svenske IS-krigeren Michael Skråmo besøkt hotellet der hennes barnebarn holdes.

VG har fulgt fortellingen om Patricio Galvez, morfaren som har jobbet utrettelig for å få hjem sine foreldreløse barnebarn fra IS-området i Syria, og som nylig lyktes med å få barna over til byen Erbil i Nord-Irak.

Nå melder den svenske avisen Expressen at barnas mormor, kjent som «Umm Hamza», har vært på hotellet der barna er. VG har ikke kunnet bekrefte denne opplysningen.

«Mormor, mormor», ropte barna da hun ankom hotellet, ifølge Expressen. Avisens reporter har ikke fått lov til å treffe barna.

VG får fra kilder i Erbil vite at det stemmer at kvinnen var i Erbil, men at hun nå skal reise tilbake til Sverige. Besøkte hennes skal ha skapt kontrovers i den kurdiskdominerte byen – grunnet kvinnens bakgrunn, får VG opplyst.

Ble selv radikalisert

Michael Skråmo var gift med Amanda Gonzales. Begge døde i IS-området, og etterlot seg syv barn. Da paret først dro til Syria i 2014, var Skråmos svigermor med på reisen. Hun hadde selv blitt omvendt til islam og radikalisert sammen med datteren.

Kvinnen har også et svensk navn, men er kjent under sitt islamske navn «Umm Hamza». Hun bodde med Skråmos familie i IS-hovedstaden Raqqa, men flyttet hjem i 2016, av sikkerhetsårsaker.

Ifølge Expressen har mormoren etter hjemkomst til Sverige hatt skjult identitet. Hun har like fullt gitt flere engelske medier intervjuer der hun ikke tar avstand fra IS.

Den kanadiske TV-stasjonen CBS avslørte hvordan hun skal ha forsøkt å rekruttere en kvinne til å dra til Syria, for å bli Michael Skråmo sin kone nummer to.

DREPT: Michael Skråmo var en kjent fremmedkriger for IS. Bildet er fra en propagandavideo han lagde for terrorhæren. Foto: VIDEOGRAB

Besteforeldrene skal ha rolle

Expressen forklarer at avisen diskuterte situasjonen med barnas morfar dagen før mormoren ankom. De to ble skilt så langt tilbake som i 1993, mens «Umm Hamza» først konverterte til islam i 2007.

Patricio Galvez skal ifølge Expressen har sagt at mormoren ikke lenger er del av et radikalt miljø. Morfaren forteller at bestefedrene, både på mor og farssiden, kommer til å ha roller som omsorgspersoner for de syv barna.

Ifølge VGs kilder i Erbil, så skal mormoren ha ytret et ønske om å få ansvaret for barna når de kommer til Sverige. Kvinnen skal fortsatt ønske å gi barna en islamsk oppvekst, får VG opplyst.

