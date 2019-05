SAVNER NEVØEN: Moses Rodriguez Moldonado og hans 16-årige sønn Ivan reiste sammen med 15 år gamle Siddene. Han sitter nå på et såkalt detention center i Arizona. Foto: Thomas Nilsson / VG

Slik splitter Trump-administrasjonen fortsatt familier

TUSCON, ARIZONA (VG) Elleve måneder etter at Donald Trump avsluttet familieseparasjonene som rystet en hel verden, fortsetter praksisen. VG fant en familie som er blitt splittet nå.

I et lite rom i annenetasje i det ikoniske Benedictine-klosteret i utkanten av Tucson sitter peruanske Moses Rodriguez Moldonado og hans 16-årige sønn Ivan på hver sin seng.

De er takknemlige for at den katolske hjelpeorganisasjonen har åpnet dørene for dem. De har fått klær, mat og medisiner og hjelp til å kjøpe seg en bussbillett videre, og de sier «mucho gracias» flere ganger.

FRISTED FOR MIGRANTER: I det ikoniske Benedictine-klosteret bor det til enhver tid flere hundre migranter, flesteparten fra Sentral-Amerika. Den katolske kirken har leieavtale her til slutten av juli og må da finne seg et nytt sted. Kirken skal bli en restaurant. Foto: Thomas Nilsson / VG

Men de vil ikke reise ennå. Moses 15-årige nevø Siddene Obec Quispe Perez ble nemlig tatt fra dem på grenseovergangen i den lille byen Sasabe. Siddene ble sendt til en oppbevaringsanstalt i Arizona.

– Jeg hadde autorisasjon fra hans mor til å ta ham med, men immigrasjonsmyndighetene i Peru tok papirene fra meg. Så da vi kom til USA, hadde vi ikke noen dokumenter på at jeg er hans verge, sier en fortvilet Moses.

Skrekkhistorier florerte

Nevøen har bodd hos ham de siste fem årene i Peru. Men de tre måtte flykte.

– Narkotikakartellene brant ned huset mitt fordi jeg nektet å jobbe for dem. De truet også familien min, sier Moses stille.

Han møtte opp med sønnen og nevøen på den offisielle grenseposten for å søke lovlig asyl i USA.

I fjor innførte USA en nulltoleransepolitikk overfor familier som forsøkte å krysse grensen ulovlig:

De splittet bortimot 3000 barn fra sine egne foreldre. Skrekkhistoriene gikk over en hel verden. Etter et par måneder signerte Donald Trump en presidentordre for å avslutte sin egen politikk.

Senere ble det avslørt at amerikanske myndigheter ikke hadde noen kontroll på hvor barna var sendt. Det viste seg også at flere familier var blitt separert enn det myndighetene hadde kontroll på.

Sist fredag krevde dommer Dana Sabraw at administrasjonen også la frem tall på hvor mange som ble splittet før nulltoleransepolitikken slo inn:

Det dreier seg om 1712 barn på toppen av de nærmere 3000, melder NBC News.

For kort tid siden skal Trump ifølge samme kanal ha sagt til ledelsen i innenriksdepartementet at han ønsket at denne politikken skulle gjeninnføres, for å avskrekke folk fra å komme til USA.

I tillegg separerer immigrasjonsetaten ICE og grensevaktene i Border Patrol også nå familier hvor det ikke kan dokumenteres med sikkerhet at barnet tilhører familien, slik som i tilfellet VG fant.

UVISS FREMTID: Denne lille jenta rusler rundt i gangene i den katolske kirken i Tucson. Foto: Thomas Nilsson / VG

Beskyttes mot smuglere

Customs and Border Protection (C.B.P.) sier i en uttalelse at disse separasjonene er lovlige, fordi en amerikansk domstol vil beskytte barn mot menneskesmuglere. Det mistenkes at flere personer later som det er deres barn, slik at det skal bli enklere å få politisk asyl.

Dersom den voksne i gruppen har noe kriminelt på rullebladet i hjemlandet, kan de også bli fratatt barnet.

Det heter også at hvis forelderen utgjør «en fare» for barnet, kan de også bli separert. Hva «en fare» egentlig innebærer, er ikke tydelig definert, skriver USA Today.

«Vi vil opprettholde familieenheten så langt det er operativt mulig», men unntakene er når det er «sikkerhetsproblemer som krever separasjon», heter det i en uttalelse fra C.B.P.

I den katolske kirken i Tucson forklarer Moses VG at han aldri har hørt om Trump-administrasjonens kontroversielle separasjonspolitikk.

BARNEROMMET: Over halvparten av de 7300 migrantene som har besøkt kirken er barn. Mange av dem har laget tegninger som henger på veggene i barnerommet. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Jeg trodde det var nok at alle tre hadde pass og jeg var den voksne i gruppen, sier han.

Han har en niese i Virginia som har sagt ja til å være såkalt sponsor for familien.

– Som en sønn for meg

Han skal møte i en asylhøring i en rettssal i Virginia klokken 09.00 17. juni.

Men nå er han urolig for den 15-årige nevøen som sitter alene på en anstalt og i verste fall kan bli sendt tilbake til Peru.

– Jeg er veldig bekymret for ham. Han har bodd hos meg i fem år. Han er som en sønn for meg, sier Moses.

Han hadde ikke råd til å ta med seg kona på den lange reisen. Dette er typisk for svært mange migranter.

– Har du en jobb som venter på deg i USA?

– Nei, men jeg sier ja til hva som helst. Jeg håper at jeg kan få meg asyl og en jobb som gjør at jeg kan reise tilbake og besøke min mor i Peru innimellom, men jeg innser at det er svært urealistisk.

TRE MÅLTIDER OM DAGEN: Migrantene får tre måltider om dagen. I tillegg får de suppe med en gang de kommer til kirken. Foto: Thomas Nilsson / VG

Diego Pina Lopez driver programmet Casa Alitas i den katolske hjelpeorganisasjonen i kirken i Tucson. Han har 400 frivillige til å hjelpe seg.

– Hun var traumatisert

Hver dag dumper Border Patrol flere titalls, noen ganger hundrevis, av migranter på parkeringsplassen rett utenfor det gamle klosteret.

Lopez forklarer at rundt fem prosent av de 7300 migrantene de har hatt på besøk her, er blitt separert på grensen. Over halvparten av de 7300 er barn.

– I går hadde vi en mann som kom til USA med sin fireårige stedatter. Fordi han ikke var hennes biologiske pappa, ble hun sendt til et annet sted. Han hadde også med seg sin biologiske datter. Hun var helt traumatisert av at halvsøsteren var tatt fra dem, sier Lopez.

De har allerede vært i kontakt med ICE som opplyste at det kan ta opp til seks uker før familien blir gjenforent.

– Det er forferdelig. Dette var en familie som reiste sammen, og så blir de separert på denne måten.

Han sier at myndighetene automatisk slår alarm hvis barn reiser med besteforeldre, onkler eller tanter. Han mener at myndighetene burde brukt et par dager ekstra på hver sak.

– Hvorfor skal det skje så fort? Når de splitter familier på denne måten, er det mye vanskeligere å gjenforene dem senere.

FÅR TELEFONHJELP: Migrantene får ringe til hjemlandet en gang pr. dag i den katolske kirken. Foto: Thomas Nilsson / VG

Han mener at myndighetene ikke tar hensyn til at det er desperate, fattige mennesker som søker asyl.

– Galskap

– Når du flykter for ditt liv, så rekker du ikke å tenke på at du må skaffe alle fødselsattester og annen dokumentasjon på personene du tar med deg. Mange blir også ranet for alt de eier på reisen. Å forvente at disse menneskene på noen få minutter skal klare å bevise hvem de er, er galskap.

DRØMMEN OM USA: Denne kvinnen skal snart i asylhøring i USA. Hun håper på en fremtid her. Foto: Thomas Nilsson / VG

Customs and Border Protection pågrep 109.144 migranter i april. Ikke siden 2007 har de pågrepet så mange migranter på én måned.

300 mennesker kan overnatte i Benedictine-klosteret. De har hatt 480 her på det meste.

– På et tidspunkt må vi hele immigrasjonssystemet restartes, slik at amerikanske myndigheter kan ta seg av noen av disse oppgavene. Det kan ikke fortsette sånn, sier han.

Den pensjonerte legen Josh Freeman stiller opp frivillig i kirken minst ti timer hver uke. Han klarer ikke å holde tårene tilbake.

GIR BORT KLÆR: Frances Wheeler er ansvarlig for utdelingen av gratis klær til migrantene som kommer til den katolske kirken. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Det er skammelig at landet vårt bare dumper migranter til kirker og gjør seg avhengig av frivillige. Samtidig får dette meg til å føle at det amerikanske folket fortsatt er et godt folk, sier Freeman.

En annen av de frivillige, Frances Wheeler, deler ut klær til migrantene.

Wheeler har organisert rommet slik at det ser ut som en klesbutikk. Alle asylsøkere får to bukser, to gensere, en jakke, undertøy og ett par sko.

VG I ARIZONA: VGs USA-korrespondent Robert Simsø (til venstre) og USA-fotograf Thomas Nilsson. Foto: Thomas Nilsson / VG

Hun har ikke mye til overs for Trump-administrasjonen.

– Det mest positive jeg kan si er at presidenten heldigvis bare velges for fire år. Men det er ikke bare han. Høyresiden kaller migrantene «illegal aliens». Det er destruktivt. Dette er mennesker som er legalt her for å søke asyl. De er mennesker. De er ikke fra verdensrommet.

Publisert: 24.05.19 kl. 20:24