REBELL I KJELLERLEILIGHET: Rasmus Paludan og hans Stram Kurs kan få fem plasser på Folketinget ifølge siste meningsmåling. Foto: Harald Henden

Rasisme-tiltalte Rasmus Paludan kan få plass i Folketinget

KØBENHAVN (VG) Den kontroversielle høyrenasjonalisten Rasmus Paludan vil kaste muslimer ut fra Danmark og tvangsinternere innvandrere på Nordøst-Grønland. Om en knapp uke kan han få plass på Folketinget.

I en unnselig boligblokk i det gamle arbeiderstrøket Sydhavnen i København ligger Stram Kurs hovedkvarter.

Det er ingen skilt eller dørklokke som vitner om at Danmarks raskest voksende parti holder til her. Mens VG står ved et gatehjørne og leter etter rett dør, kommer en morsk mann i jeans og hettegenser bort.

«Hvem er dere, hva gjør dere her? Kan jeg få se ID-kort», spør han og viser sitt politiskilt.

Den danske sikkerhetstjenesten har Stram Kurs’ kontorer under oppsyn, og lederen Rasmus Paludan (37) følges av livvakter døgnet rundt.

En rød, slitt dør går opp, og en ung mann titter frem i døråpningen.

«Er dere fra VG?»

Politiet godtar ID-kortene og vi slipper inn i en kjellerleilighet.

«Etnonasjonalist-utilitarist»

Litt etter entrer Rasmus Paludan kontoret, tett etterfulgt av livvakten sin. Han hilser på VG, setter seg ned i en skinnstol bak skrivebordet sitt, og begynner å fortelle hvorfor Stram Kurs trengs i Danmark:

– Dansker er lei av dagens partier som ikke har løst problemet vi har med massiv innvandring fra fjerne strøk, enten fra Afrika, fordi de vil ha et bedre liv i Danmark men ikke evner det, eller fra Midtøsten og Pakistan, hvor det kommer muslimer som vil ha pengene våre, men som avskyr den danske måten å være på. De er voldelige og dominante, noe som er forståelig for det er sånn Islam er, men det er det dårligste grunnlaget for en harmonisk sameksistens, sier han uten å trekke pusten.

Danske partier Danmark holder valg på nytt Folketing onsdag 5. juni. Velgerne kan stemme på i alt 13 partier. Venstre, et borgerlig og liberalt parti. Står for en streng asylpolitikk, men vil ha lettere adgang for utenlandsk arbeidskraft. Ønsker skattestopp, unntatt når det gjelder klima og miljø.

Socialdemokratiet. Aps søsterparti. Vil ha bedre offentlig velferd og et tryggere arbeidsliv. Økte skatter og arveavgift. Vil ha ny tidligpensjon til «sliterne». Streng asylpolitikk med tak på antall ikke-vestlige innvandrere, asylsentre i utlandet og ingen kvoteflyktninger inntil videre.

Dansk Folkeparti. Høyrepopulistisk parti som ønsker asylstopp, grensekontroll og færre velferdsordninger for innvandrere. Partiet er også kritisk til EU og har et sterkt fokus på eldreomsorg.

Radikale Venstre. Liberalt og grønt parti som tilhører rød blokk. Ønsker en tett tilknytning til EU og en felles europeisk flyktningpolitikk. Vil øke pengestøtten til flyktninger.

Socialistisk Folkeparti. Søsterpartiet til norske SV. Vil avskaffe taket på sosialhjelp og ha flere elbiler og billigere tog. Flere ansatte i helse- og sosialsektoren.

Det Konservative Folkepartiet. Søsterpartiet til Høyre. Sitter i regjering med Venstre og Liberal Alliance. Går inn for brede skattekutt og vil skjerpe straffene for kriminalitet begått i såkalte gettosoner.

Liberal Alliance. Deltar i den nåværende regjeringen. Vil ha lavere skatter og en mindre offentlig sektor. Private aktører skal ta over en større del av velferden.

Kristendemokratene. KrFs søsterparti. Ønsker å styrke familiepolitikken ved å innføre rett til deltid og gratis parterapi. Er imot særlover for enkelte boligområder. Ønsker sterkere innsats for sosialt utsatte.

Enhedslisten. Rødts søsterparti. Vil presse fram en grønn omstilling med flyavgifter og forbud mot bensin- og dieselbiler. Vil øke antall ansatte i den offentlige velferdssektoren. Åpner for 2.000 kvoteflyktninger i året.

Alternativet. Klima er partiets hjertesak. Vil ha en stor grønn omstilling som skal styres av et grønt superdepartement. Ønsker 30-timers arbeidsuke for å fjerne stress-samfunnet.

Nye Borgerlige. Et nytt parti på ytre høyrefløy som vil ha asylstopp, og som mener at islam strider imot demokratiet. Står for en liberalistisk økonomisk politikk.

Stram Kurs: Ønsker et samfunn med kun etniske dansker. Ustraffede dansker skal kunne bære våpen. Går inn for forskjellsbehandling mellom etniske dansker og utlendinger.

Klaus Riskær Pedersen: Et nytt parti som bærer partistifterens navn. Vil avskaffe inntektsskatten og selskapsskatten. Vil ha et klimavennlig landbruk. Kilde: NTB og Politiken Vis mer vg-expand-down

Paludan er dømt for brudd på rasismeparagrafen, en dom han har anket, han assosierer seg med Ungarns Victor Órban, og kaller seg «etnonasjonalist-utilitarist», som ifølge Paludan betyr at dansker skal få mest mulig lykke – gjerne på bekostning av andre.

Paludan og hans Stram Kurs vil forby islam og kaste alle muslimer ut av Danmark.

Om en knapp uke kan danske velgere gi han en plass i det danske Folketinget.

KORANBRENNER: Paludan fra Stram Kurs under en demonstrasjon i Kokkedal, Danmark 29. april i år. Foto: Nikolai Linares / Ritzau Scanpix

Kan felle en borgerlig regjering

Ifølge siste meningsmåling hos Voxmeter ligger Stram Kurs an til å få 2,5 prosents oppslutning, rett over den danske sperregrensen og nok til fem mandater på Folketinget.

Men de andre partiene vil ikke gi Stram Kurs noen politisk innflytelse: Ingen av statsministerkandidatene, Lars Løkke Rasmussen fra Venstre eller utfordrer Mette Frederiksen fra Socialdemokraterna, vil ta i Stram Kurs med ildtang.

Selv om blå blokk sliter med å få flertall på målingene, er det enighet om at en eventuell borgerlig regjering ikke skal baseres på Stram Kurs sine mandater.

Paludan sier til VG at han ikke vil støtte noen av statsministerkandidatene, men peke på seg selv som statsminister etter valget, noe som betyr at han også kan være med å felle en borgerlig regjering hvis Stram Kurs sine mandater er på vippen.

Koranbrenning

Partikontoret minner om et gutterom: Gardinene er trukket for. Det lukter innestengt og svett. To store pulter med flere dataskjermer fyller de to beskjedne rommene til Stram Kurs. Det er sparsommelig innredet, og tomme brusflasker, papirer, permer og valgkampplakater er vilkårlig plassert i lokalet.

Bokhyllene er fylt av juridisk litteratur, en påminnelse om at mannen som for tiden er Danmarks nest mest omtalte mann – kun forbigått av statsministeren – er høyt utdannet.

I dette kjellerlokalet har et knippe medarbeidere jobbet siden 2017 med å få nok støtte til å kunne stille til folketingsvalg.

– For ett år siden sa jeg at hvis bare Stram Kurs ble kjent, ville mange dansker støtte oss. Utfordringen var at ingen visste at vi eksisterte. Så jeg er ikke overrasket over støtten, men at det har gått så fort, sier han.

Paludan begynte som et YouTube-fenomen med tilhengere i det høyreradikale nettmiljøet. Stram Kurs begynte så å arrangere demonstrasjoner – og å brenne koranen.

I april smalt det: Paludan ble angrepet under en demonstrasjon på Nørrebro, i København. Han ble fraktet i sikkerhet, men demonstranter gikk løs på politiet med brostein og raketter. 23 personer ble arrestert.

Like etterpå fikk Stram Kurs de 20.109 velgererklæringene de trengte til å stille til valg, og siden har ikke et menneske i Danmark kunnet unngå å høre om Rasmus Paludan.

– Du har fått mye oppmerksomhet for å ha tent på Koranen ...

– Jeg har ikke tent på Koranen. Det er fake news.

Han avbryter ofte for å korrigere, sette journalisten ut eller på plass, som når han gjentatte ganger betegner personer fra sør for Sahara som «neger» og spør om det er vanlig å bruke det ordet i Norge, før han gir en leksjon om hvorfor «neger», og ikke «sort», er rett betegnelse.

Når det gjelder Koranen-brenningen, har ikke Paludan ifølge han selv, fysisk tent på muslimenes helligste bok. Det korrekte er at han holdt Koranen mens en annen tente på foran flere titalls tilskuere.

– Er en sånn provokasjon nødvendig?

– Det er ikke en provokasjon. I 2017 vedtok det danske folketing å oppheve blasfemiparagrafen, så den gjelder ikke lenger. Men radikale islamister, som er muslimer på den sanne måten, prøver å drapstrue folk slik at de ikke skal vanære Koranen. Det kan ikke være sånn at mordere skal bestemme grensene for ytringsfrihet. Jeg gjør det de tror de kan bestemme over, for å vise at det kan de faktisk ikke. Så derfor.

DEMONSTRASJONER: I april ble Rasmus Paludan angrepet under en demonstrasjon. Selv ble han fraktet i sikkerhet, men opptøyer spredde seg til flere steder i København. Foto: MADS CLAUS RASMUSSEN / Ritzau Scanpix

– Men hadde du brent en bibel så ville kristne også reagert på dette fordi ...

– De ville ikke drept meg. Det er forskjellen, avbryter han.

– Gjør du dette bare for å provosere frem drapstrusler?

– Jeg gjør det for å vise det frem, men det er ikke bare. Det er veldig viktig. Hvis vi ikke gjør det, så begynner ytringsfriheten å krakelere.

– Vil du fortsette med dette etter valget – eller er dette bare valgkamp?

– Nei, dette er ikke bare valgkamp. Jeg gjorde dette lenge før det var valgkamp.

Vil kaste ut 400.000–700.000 av Danmark

Paludan og Stram Kurs vil at Danmark bare skal være for dansker, og definerer det som personer som er etnisk dansk, dansk-jødisk eller personer som er adoptert som spedbarn til danske foreldre. Alle andre skal ut.

– Det gjelder kanskje mellom 400.000 og 700.000 personer, det er vanskelig å si. Men det er primært muslimer, og mange afrikanere, sier Paludan.

DANMARKS NESTMEST OMTALTE MANN: Det er bare statsministeren som er mer omtalt enn Rasmus Paludan i den danske valgkampen. Foto: Harald Henden

Stram Kurs vil først sende ut dem som ikke har lovlig opphold, for deretter å inndra tidligere utstedte oppholdstillatelser.

– Hva med annengenerasjons innvandrere som er danske statsborgere, skal de ut også?

– Hvis personer er født i Danmark og aldri hatt noe annet statsborgerskap, så kan det være en utfordring. Vår politikk fokuserer på det verste først, også tar vi hånd om det senere.

Hvis personene ikke vil reise frivillig, skal de motiveres til det, ved å flyttes til «motivasjonssentre» på Nordøst-Grønland, ifølge Paludan.

– Da kan man velge om man vil bo på de eller å reise hjem der man kommer ifra. Fordelen med Nordøst-Grønland er at det ikke bor andre der. De vi vil ha ut, vil ikke sjenere andre, sier han.

Stram Kurs vil også forby islam i Danmark.

Men ettersom religionsfriheten er grunnlovsfestet i Danmark, må de først gjøre det vanskelig å praktisere islam, forteller Paludan.

Blant annet vil han forby regliøse hodeplagg og halalmat, og nekte de som faster under ramadan tilgang på arbeidsplassen.

– Det er ikke noe støtte til deres politikk på Folketinget. Hvordan skal dere få gjennomslag for politikken deres hvis dere blir valgt inn?

– Det kan være støtten er større enn vi tror. Fordelen med vår politikk er at den kan tas i etapper. Men det er egentlig bare et spørsmål om gråsoner: Vårt forslag om motivasjonssenter er ikke så forskjellig fra regjeringens forslag om å plassere de som nekter å reise ut av landet på Lindholm øy. Mitt forslag vil bare være mer effektivt, sier Paludan.

ANKET RASISMEDOM: Rasmus Paludan ble ilagt 14 dagers fengsel for brudd på den danske rasismeparagrafen. Han anket på stedet. Foto: Harald Henden

«Jeg er den minst fascistiske personen»

Det har vært mange spørsmål i dansk offentlighet om hvordan forholde seg til det nye ytterliggående partier. Martin Krasnik, redaktør i Weekendavisen, skrev i en leder at man må si imot dem som mener Paludan er en gjøgler eller enn oppvigler. «Med sitt menneskesyn er Rasmus Paludan nazist», skrev Krasnik.

Uffe Elbæk, partileder i det grønne partiet Alternativet, har kalt Stram Kurs et parti med fascistiske tendenser og Paludan for rasist, og bedt de øvrige partilederne om å diskutere hva de skal gjøre med den nye politiske situasjonen.

Paludan avviser anklagene.

– En fascist er en som er tilhenger av en sterk statsmakt og undertrykkelse av borgerne. Vår politikk er libertansk, vi vil ha en svak stat med mye makt og frihet til borgerne. Jeg er den minst fascistiske personen du finner. Rasister mener en rase er bedre enn andre. Jeg mener ikke at man skal oppdele folk etter raser, det er ikke hvor du kommer fra som gjør deg mindre verdt som menneske, men dine handlinger. Dermed kan jeg ikke være rasist.

– Du sier at alle muslimer er på en bestemt måte….

– Ja, men det er ikke en rase, avbryter han på ny.

– Nei. Men du sier at noen er på en bestemt måte ettersom hvilke religion de har.

– Det er ikke rasisme, det er basert på en analyse. Jeg kjenner islam veldig godt. Derfor sier jeg bare at hvis du er muslim må du følge islamsk teologi. Og den sier gjør det eller det, sier Paludan.

Samtidig gjør han det klart flere ganger i intervjuet at det ikke finnes «danske muslimer», med mindre det er snakk etnisk danske som har konvertert til Islam, og at han mener personer fra det sørlige Afrika har lav IQ.

Ut mot dansk presse

Paludans mer personlige skandaler har også fått stor oppmerksomhet i den danske valgkampen.

Danske Ekstra Bladet har skrevet at Paludan fikk en hjerneskade etter en bilulykke, og at han har slitt med depresjon. Påstandene er hentet fra rettsdokumenter i en straffesak fra 2014 hvor Paludan sto anklaget for å ha fornærmet en politiassistent.

Hans bror og søstre har tatt avstand fra ham på sosiale medier og i pressen.

I tillegg har Berlingske avslørt at Paludan i en årrekke forfulgte og trakasserte en 24 år gammel mann og hans familie, noe som resulterte i at Paludan ble ilagt et forbud mot å oppsøke og kontakte mannen.

– Jeg vil ikke kommentere privatlivet mitt. Gjør jeg det, vil det ingen ende ta og pressen vil dyrke dette enda mer. Jeg har også skrevet under et rettslig forlik som gjør at jeg heller ikke kan si noe om den saken, sier han til VG.

Publisert: 31.05.19 kl. 11:42