#WAFFLEDIPLOMACY: Mariken B. Harbitz, Borgar Tormodsgard, Isa Rama og Julie K. Wood i den norske FN-delegasjonen lot vaffelpressen gå i FN-bygningen under forhandlingsinnspurten for FNs utviklingskomité 30. november i fjor. Foto: Norges FN-delegasjon på Flickr

Norges FN-valgkamp har kostet over 12 millioner kroner

Paraplyer, mansjettknapper og binders til flere hundre tusen kroner – og «vaffeldiplomati» – skal hjelpe Norge å sikre plassen i FNs sikkerhetsråd.

Mindre enn 10 minutter siden







Norge sparket i gang den offisielle valgkampen til FNs sikkerhetsråd i november i fjor med en storslått fest i restauranten i fjerde etasje i FNs hovedkvarter, New York.

Kronprins Haakon satte tonen da han var DJ sammen med praktikanten «DJ Adipop». Det var så god stemning at utenriksminister Ine Søreide kastet skoene og slapp seg løs på dansegulvet.

Prislappen for festen var 757 611 kroner.

les også Klimakrav kan avgjøre Norges FN-drøm

Se den fulle oversikten over utgiftene lenger ned i saken.

Norge kjemper en historisk tøff kamp mot Canada og Irland om en av to ledige plasser i FNs sikkerhetsråd fra 2021.

VG har bedt om innsyn i alle utgiftene knyttet til valgkampen så langt, og hittil har den kostet litt over 12 millioner kroner.

PARTYPRINS: Kronprins Haakon er en viktig del av den norske FN-valgkampen, og under Norges lanseringsfest var han DJ sammen med DJ Adipop (Adiele Arukwe). Foto: Johannes W. Berg/UD

130.000 kroner på binders

Valgkamp er valgkamp, selv i FN: Det handler ikke bare om diplomati og politikk, men også om enkle valgkampvirkemidler for å skape en positiv buzz om Norge blant FN-ambassadørene som skal stemme neste år.

UD har brukt over fire millioner kroner på drikkeflasker, mansjettknapper, paraplyer og binders med sikkerhetsrådskampanjens rosafarger, slagordet «Consistent partner – common future» og en hjerteformet logo.

Den er ikke tilfeldig valgt: Hjertet er hentet fra mønsteret på tapetet inne i Sikkerhetsrådssalen, som ble utsmykket av Norge og gitt i gave til FN i 1952.

KASTET SKOENE: Utenriksminister Ine Søreide svingte seg under den norske lanseringsfesten i FN. Foto: Norges FN-delegasjon på Instagram

Ifølge oversikten VG har fått, har UD de siste to årene blant annet brukt:

226.400 kroner på nye nøkkelkortbånd

279.840 kroner på pins og mansjettknapper

82.345 kroner på paraplyer

135.000 kroner på bokser med binders

484.608 kroner på notatbøker utenrikstjenesten

202.460 kroner på drikkeflasker

180.100 kroner på papirposer

VELUTSTYRT: Dette er noe av valgkampeffektene UD har kjøpt inn til den norske FN-kampanjen. Foto: UD

Vaffeldiplomati

Papirposene ble tatt i bruk på Valentinsdagen: Da delte den norske FN-delegasjonen ut gaveposer fylt med melkesjokolade, vannflaske, hjertepin, blokk og kulepenn – og brosjyre om den norske kampanjen til medlemslandene.

Mens den irske delegasjonen byr på Guinness-pub i FN-bygningen, driver den norske delegasjonen med det de kaller «vaffeldiplomati»:

I delegatloungen i FN-bygningen har alt fra praktikanter til ambassadører stått i rosa forklær og delt ut hjemmelagde, tradisjonelle vafler med brunost, syltetøy og rømme. Den norske FN-delegasjonen har til og med etablert hashtaggen #wafflediplomacy.

Valgkampstuntet må ha vært effektivt, for noen uker etter de første hjertene var delt ut, stilte Canada seg opp på samme sted. Iført røde forklær. Istedenfor å friste med varme vafler, serverte de den tradisjonelle kanadiske retten poutine: Pommes frites med smeltet ost og brun saus.

NORSK GAVEPOSE: UD har brukt over 180.000 kroner på papirposer til den norske FN-valgkampen. Foto: Norges FN-delegasjon på Flickr

Søreide: – Vi må være synlige

Utenriksminister Ine Søreide forsvarer at UD blant annet har brukt nær 300.000 kroner på pins og mansjettknapper.

– Vi må være synlige internasjonalt og i FN-miljøet i New York på linje med våre konkurrenter. Som i valgkamp her hjemme, er det viktig med en kampanjeprofil som bidrar til det. Så langt har vi lyktes godt, – gullhjertet, inspirert av tapetet i Sikkerhetsrådssalen, og den rosa fargen er nå velkjent i FN-miljøet i New York. Den grafiske profilen bidrar til å gi den politiske profilen vår mer oppmerksomhet, sier Eriksen og legger til:

– Kampanjen er et stort lagarbeid for hele utenrikstjenesten. Pinsene og nøkkelbåndene gjør Norge lette å kjenne igjen for andre land, uavhengig om vi er i Abu Dhabi, Accra eller New York.

KOPIERTE NORGES VALGKAMPSTUNT: Den kanadiske delegasjonen hadde ikke velsmakende vafler, men forsøkte å vinne stemmer ved å servere pommes frites med smeltet ost og brun saus. Foto: Canadas FN-delegasjon på Twitter

Hun understreker at UD forsøker å holde kostnadene nede og finne nøkterne løsninger, og at de ønsker å være åpne om pengebruken, noe som ikke er en selvfølge i FN-sammenheng.

les også Trudeau og Solberg i knallhard konkurranse om plass i FNs sikkerhetsråd

Og selv om det koster å drive valgkamp overfor 192 medlemsland, er det verdt det, ifølge Eriksen:

– Dette er en god investering fordi en plass i FNs sikkerhetsråd er klart i norsk interesse. Derfor er det en viktig prioritering for regjeringen, noe som også er nedfelt i Granavolden-plattformen, skriver hun i en e-post til VG.

FN-FEST: Norges generalkonsul Harriet E. Berg (midten) danset til DJ Adiele Arukves musikk da Norge lanserte sitt kandidatur til FNs sikkerhetsråd. Foto: Höök, Pontus / NTB scanpix

Leilighet til 87 millioner kroner

I tillegg til valgkampmateriell har UD brukt 2,4 millioner kroner på reiser med kampanjeformål, 44.000 kroner på representasjon og litt over 600.000 kroner til kurs og seminar for de ansatte.

Regnestykket viser imidlertid bare utgiftene mellom 2016 og 2018. UD opplyser til VG at de vil rapportere for påløpte kostnader første halvår av 2019 i september.

les også Søreide: Slik truer handelskrigen jobber i Norge

Men den reelle prislappen for valgkampen, er mye høyere, og blir ikke regnet på:

Regjeringen, Slottet, ambassadene og hele utenrikstjenesten jobber på spreng for valgkampen. Hver reise og hvert møte mellom det offisielle Norge og et av FNs medlemsland, handler om å sikre støtte og er en del av valgkampen. Men siden dette er en del av det daglige virket, telles ikke det som en direkte valgkamputgift.

I ETT MED TAPETET: Logoen for den norske FN-kampanjen er hentet fra tapetet i Sikkerhetsrådssalen. Utenriksminister Ine Søreide har fått spesiallaget et valgkampskjørt. Foto: Ingrid Kvammen Ekker, UD

Heller ikke den nye leiligheten til Norges FN-ambassadør er med i regnestykket:

I fjor kjøpte Statsbygg en ny residens til FN-ambassadøren på Manhattan for 87 millioner.

Begrunnelsen var at det var behov for en større og mer attraktiv residens nærmere FN-bygningen for å holde mottagelser og cocktail partyer tilknyttet valgkampen. Det sosiale er viktig for stemmesankingen, og her spiller den norske FN-ambassadøren Mona Juul er viktig rolle.

les også Klimakrav kan avgjøre Norges FN-drøm

– Hvorfor kan ikke UD kartlegge prisen på alle bidrag til det norske kandidaturet?

– Sikkerhetsrådskampanjen er i praksis nesten alt Norge gjør i utenriks- og utviklingspolitikken hver eneste dag ved utenriksstasjonene og hjemme i UD. Vi har ikke en egen politikk eller politiske prosjekter kun for kampanjen som vi kan sette en prislapp på. Vår gjenkjennelige politikk er nettopp det vi ønsker å fremme. Men vi gjør mer ut av den i kampanjeperioden og hele utenrikstjenesten bidrar for å få det til. Hvis jeg eller andre i politisk ledelse for eksempel reiser på et internasjonalt møte eller bilateralt besøk, er kampanjen bare en av mange punkter på agendaen, sier Søreide.

Bono og røykelaks

Å ha en fest til over 700.000 er nokså ekstravagant, men de norske utgiftene er ikke svimlende sammenlignet hva andre land har brukt på å skaffe seg mer innflytelse i verden:

På den irske lanseringsfesten var selveste Bono fra U2 trekkplasteret og over 400 gjester var invitert, og U2 inviterte også 150 FN-ambassadørene til en egen konsert i Madison Square Garden. Hva gildet kostet, er ikke kjent.

VALGKAMP-BONO: Selveste U2 stiller opp for den irske FN-kampanjen. Foto: Leo Varadkar/Twitter

Den kanadiske valgkampen har kostet 1,5 millioner kanadiske dollar, som tilsvarer nær 10 millioner norske kroner, ifølge den kanadiske tv-stasjonen CBS News. Utgiftene er imidlertid ikke helt sammenlignbare med de norske fordi landene har forskjellige definisjoner på hva som er kampanjerelaterte kostnader.

Ifølge CBS News har den kanadiske kampanjen brukt penger på å lønne elleve ansatte i hovedstaden Ottawa og i New York som jobber fulltid med kampanjen, og på gaver: Canada forsøker å vinne stemmer med røykelaks og nøkkelringer.

les også Trudeau og Solberg i knallhard konkurranse om plass i FNs sikkerhetsråd

Til sammenligning har Norge satt av en gruppe på fem UD-ansatte som jobber med kampanjen på heltid. Gruppen er ledet av Ragnhild Imerslund, som har vært ministerråd ved den norske ambassaden i London og kommunikasjonssjef i UD.

Da Sverige sikret seg et sete i Sikkerhetsrådet fra 2018, kostet deres valgkamp 27 millioner svenske kroner. Det blir småpenger i forhold til den australske kampanjen: Australia la over 150 millioner norske kroner på bordet, og triplet de støtten til afrikanske land. De sikret seg plassen i 2012, men ble kritisert for å ha kjøpt afrikanske stemmer med bistand.

Publisert: 25.05.19 kl. 11:19