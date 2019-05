Frisk hund ble avlivet for å bli med eieren i graven

En amerikansk kvinne ønsket at hunden hennes skulle gravlegges sammen med henne, selv om den var helt frisk.

Nå nettopp







Hunden, som var av rasen Shi Tzu, kom til dyrebeskyttelsen i Chesterfield i delstaten Virginia 4. mars, etter at eieren døde.

Her ble den i to uker. De ansatte prøvde forgjeves å få holde hunden i live, men personen som forvalter den døde kvinnens eiendom ville ikke dette.

– Det ville vært enkelt å finne en ny eier til denne hunden, forteller Carrie Jones, sjefen hos dyrebeskyttelsen, til WWBT.

Hun sier at de forsøkt å overtale den døde kvinnens representant flere ganger. Likevel kom vedkommende tilbake 22. mars og ville hente hunden. Emma ble da tatt med til en lokal veterinær der hun ble avlivet, for så å bli kremert på et krematorium for dyr.

Å avlive friske dyr er ikke ulovlig i delstaten, ifølge WWBT, men flere veterinærer vil ikke gjøre det fordi de mener det er uetisk.

Det som derimot er ulovlig de fleste steder med noen få unntak, er å begrave dyr sammen med mennesker på vanlige gravplasser.

Om urnen med hundens aske er begravet med eieren, er fortsatt usikkert, skriver People.

Publisert: 23.05.19 kl. 14:16