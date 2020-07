DØMT: Tidligere leder for Amnesty i Tyrkia, Idil Eser, er dømt til to års fengsel for medvirkning til terror i Tyrkia. Hun sier de kommer til å anke dommen. Foto: Emrah Gurel / TT NYHETSBYRÅN

Amnesty-sjefer terrordømt i Tyrkia: – Absurd

To av Amnestys tidligere Tyrkia-sjefer er dømt til fengsel for terrorforbrytelser.

Dommen falt under fredagens rettsmøte i Istanbul.

Idil Eser var generalsekretær for Amnesty i Tyrkia da hun ble arrestert i 2017. Nå er hun dømt til to års fengsel for medvirkning til terror i Tyrkia.

– Jeg kan ikke si at jeg er overrasket over dommen. Jeg ville heller blitt positivt overrasket om vi ikke ble dømt, sier Eser til VG.

Hun bor for tiden i Norge.

– Men jeg blir sint av å bli dømt uten at de har noen bevis. Det har vært en absurd historie fra begynnelsen. Vi kommer til å anke.

Hun mener dommen er et påskudd for å sende et signal til alle som jobber for menneskerettigheter i Tyrkia.

Tyrkisk domstol hevder at de skal ha vært tilknyttet kurdiske og venstreorienterte grupper som er terrorstemplet av tyrkiske myndigheter. Det gjelder blant annet Gülen-bevegelsen, nå kalt terrororganisasjonen FETÖ, som anklages for å stå bak et kuppforsøk i 2016.

Av de elleve tiltalte ble totalt fire personer dømt til fengsel under fredagens rettsmøte i Istanbul.

I tillegg til Eser, fikk også menneskerettighetsaktivistene Özlem Dalkıraner (Citizens’ Assembly) og Günal Kurşun (Human Rights Agenda Association) to år. Alle avviser at de har gjort noe galt.

Syv andre ble frikjent, blant annet Svenske Ali Gharavi og tyske Peter Steundterer.

Dømt for medlemskap i terrororganisasjon

Taner Kilic, som tidligere var sjef for Amnesty International i Tyrkia, fikk den strengeste straffen. Han er dømt til seks år og tre måneders fengsel.

Han anklages for bånd til Gülen-nettverket, som president Recep Tayyip Erdogan altså anklager for kuppforsøket i 2016.

DØMT TIL SEKS ÅRS FENGSEL: Taner Kilic fikk den strengeste straffen av de fire dømte. Han anklages for bånd til Gülen-nettverket, som president Recep Tayyip Erdogan anklager for kuppforsøket i 2016. Foto: OZAN KOSE / AFP

«Minnet om en Narcos-episode»

Det var 5. juli i 2017 at de ti aktivistene samlet seg på den idylliske øya Büyükada i Marmarasjøen utenfor Istanbul. Den yngste av dem er 24 år. De ble arrestert på stedet.

– Pågripelsen minnet om en episode fra TV-serien Narcos, det var helt absurd, sier Eser.

Ti av de siktede ble løslatt fra et tyrkisk høysikkerhetsfengsel i oktober 2017 i påvente av dommen.

Taner Kilic ble først løslatt mot kausjon i august 2018 etter å ha tilbrakt 14 måneder i fengsel.

Amnesty: En absurd dom

FRYKTELIG TRIST: – De fleste av dem som er dømt er personlige venner av meg, sier generalsekretær i Amnesty, John Peder Egenæs. Foto: Ingeborg Huse Amundsen / VG

– Fryktelig trist

Generalsekretær for Amnesty i Norge, John Peder Egenæs, har fulgt rettssaken i Tyrkia tett, og vært på de fleste av de tolv høringene som har vært i saken. Han kaller det en helt absurd dom.

– Dette gjør meg fryktelig trist. De fleste som er dømt er personlige venner av meg.

Hovedbeviset mot Kilic er at han ifølge aktoratet hadde en kryptert beskjed på telefonen sin i appen ByLock, som Tyrkia mener var utviklet spesielt for Gülen-tilhengere.

– Gjennom flere rettsrunder er det blitt konkludert at Kilic ikke hadde denne appen i det hele tatt. Selv politiet som etterforsket har konkludert med det. At aktoratet fortsetter å hevde det er et bevis, er nesten det mest absurde av alt.

Tror de vil skremme andre

Han sier også at påstandene i tiltalen mot Idil Eser, hans tidligere kollega, har blitt motbevist en etter en.

– Likevel hevder de at hun med viten og vilje har støttet tre terrororganisasjoner.

Han mener, på linje med Eser, at myndighetene går til angrep på menneskerettighetsmiljøer for å statuere et eksempel for å skremme andre.

Eser var tidligere i fengsel i fire måneder, blant dem tre måneder i et høysikkerhetsfengsel.

– Dette er ikke slutten, vi kommer til å anke, og jeg er helt sikker på at de andre også vil kjempe helt til det siste.

130.000 arrestert

Idil Eser sier hun er fryktelig lei seg for det som nå skjer i landet sitt.

I kjølvannet av det mislykkede kuppforsøket 15. juli 2016 har president Erdogan og hans regjering satt i gang en omfattende utrensking:

• Nesten 150.000 mennesker blitt sparket fra jobbene sine, 130.000 er blitt arrestert og over 60.000 sitter fengslet.

• Blant dem har cirka 8700 akademikere mistet jobben, 4500 dommere og aktorerer er blitt sagt opp, og 3000 skoler og universiteter er blitt stengt.

• 187 mediehus er blitt stengt og over 300 journalister er arrestert. Det gjør Tyrkia til verdens største fengsel for journalister.

Publisert: 03.07.20 kl. 20:34

