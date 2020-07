STRENGERE: Britene kan ha færre nye smittetilfeller per 100.000 innbygger enn svenskene. Her fra Heathrow flyplass 10. juli. Foto: Toby Melville / X90004

FHI presiserer gjenåpningskrav: Strengere smittekrav gjelder også for Norden

Folkehelseinstuttet (FHI) opplyser søndag ettermiddag at smittekravet for gjenåpningen av regionene i Norden er endret, og er det samme som kravene til EØS- og Schengenlandene.

15. juli åpner regjeringen for reiser uten karantene til flere land i EØS- og Schengen-området, i tillegg til tre regioner sør i Sverige.

FHI opplyste lørdag kveld til VG at smittekravet for gjenåpning til EØS-land var strengere enn kravet til de nordiske regionene. Etter saken ble publisert tok FHI kontakt for å presisere smittekravet for Norden.

Fagdirektør i FHI Frode Forland opplyser at smittekravet til Norden ble skjerpet torsdag og dermed er det samme som kravet til EØS.

Smittekravet til Norden ble oppdatert dagen før regjeringens pressekonferanse om de nye reiserådene i EØS- og Schengen. Regjeringen ønsket de samme kravene for alle land, opplyser Forland.

De nordiske regionene måtte tidligere ha færre enn 20 smittetilfeller per 100.000 innbyggere i snitt de siste to ukene.

EØS-landene og regionene i Norden må ha færre enn 20 smittede per 100.000 innbyggere totalt de to siste ukene.

FHI kan gjøre unntak basert på en helhetsvurdering av smittesituasjonen. Instituttet har gjort unntak for Blekinge og Skåne sør i Sverige, opplyser Forland, blant annet fordi de har en nedadgående smittetrend og oppfylte smittekravet i uke 27.

– Det er en to ukers insidens som vi nå regner ut fra for antall nye smitede. Det er altså antall nye smittetilfeller de siste to ukene til sammen, skrev fagdirektør i FHI Frode Forland tidligere i en e-post til VG.

Med de nye kravene for Norden oppfyller alle regioner i Danmark, Finland og hele Island fortsatt smittekravet.

EØS med Norden-krav

EØS-landene som ikke oppfyller alle FHIs krav til gjenåpning er Bulgaria, Kroatia, Ungarn, Luxembourg, Portugal og Romania.

Ungarn er det eneste av landene som oppfyller smittekravet, men FHI oppgir at de ikke har tilstrekkelig data på andelen positive tester i uke 26 og 27.

Bulgaria, Kroatia og Romania ville oppfylt FHIs krav, dersom kravet var det samme som det tidligere var i de nordiske regionene. Men Bulgaria og Kroatia oppfyller uansett ikke testkravet. Dermed er Romania det eneste landet som kunne ha blitt åpnet med de tidligere Norden-kravene.

RETTELSE: I en tidligere versjon av denne saken stod det at Folkehelseinstuttet (FHI) krever færre nye registrerte smittetilfeller i landene i EØS- og Schengen-området enn i regionene i Norden. FHI tok kontakt etter saken var publisert og presiserte at de nye smittekravene også gjelder for Norden. Dette ble endre 12.07.2020 klokken 13.33.

Publisert: 12.07.20 kl. 11:32 Oppdatert: 12.07.20 kl. 13:44

