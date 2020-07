STRENGERE: Britene kan ha færre nye smittetilfeller per 100.000 innbygger enn svenskene. Her fra Heathrow flyplass 10.juli. Foto: Toby Melville / X90004

FHI har strengere smittekrav til EØS enn Norden

Folkehelseinstuttet (FHI) krever færre nye registrerte smittetilfeller i landene i EØS- og Schengen-området enn i regionene i Norden.

15. juli åpner regjeringen for reiser uten karantene til flere land i EØS- og Schengen-området, i tillegg til tre regioner sør i Sverige.

Da regjeringen presenterte de nye reiserådene fredag, la Folkehelseinstituttet (FHI) samtidig ut kravene til gjenåpning for EØS-landene.

Kravene til gjenåpning har tatt utgangspunkt i kravene til de nordiske regionene. Men smittekravet til EØS-landene er langt strengere.

Dersom FHI hadde stilt samme smittekrav til Sverige som til EØS-land, ville kun én svensk region oppfylt kravet. Samtidig kunne det vært mulig å åpne for reiser uten karantene til og fra Romania, dersom EØS-landene hadde samme krav som Norden.

Slik fungerer smittekravene

De nordiske regionene må ha færre enn 20 smittetilfeller per 100.000 innbyggere i snitt de siste to ukene. EØS-landene må ha færre enn 20 smittede per 100.000 innbyggere totalt de to siste ukene.

FHI gjør, i tillegg til smittekravet og testkravet, en helhetsvurdering av landene, basert på trender i smittetallene, og annen relevant informasjon.

Dersom man ser på smittetallene for Skåne, som er gjenåpnet for reiser uten karantene fra onsdag, i uke 26 og uke 27, ser det slik ut:

Altså: Dersom et land i EØS-området har samme smittetall per 100.000 innbyggere som Skåne, vil det ikke bli åpnet for reiser uten karantene.

– Vil det si at dere har et strengere grunnlag for EØS-landene enn for landene i Norden?

– Ja, det betyr det. Det er en to ukers insidens som vi nå regner ut fra for antall nysmitta. Det er altså antall nye smittetilfeller de siste to ukene til sammen, skriver fagdirektør i FHI Frode Forland i en e-post til VG.

VG har ikke lykkes med å få svar fra FHI på hvorfor instituttet har strengere krav til EØS- og Schengen-landene.

Norden med EØS-krav

Dersom regionene i Norden hadde hatt like strenge krav som EØS-landene, ville alle regioner i Danmark, Finland og hele Island likevel oppfylt kravet, viser VGs utregning.

I Sverige ville derimot kun ett län ha oppfylt kravet. Bare Kronoberg oppfyller smittekravet til EØS-landene i uke 26 og 27.

Fra og med 15. juli opphever regjeringen kravet om reisekarantene for de sørlige naboregionene Blekinge, Kronoberg og Skåne.

EØS med Norden-krav

EØS-landene som ikke oppfyller alle FHIs krav til gjenåpning er Bulgaria, Kroatia, Ungarn, Luxembourg, Portugal og Romania.

Ungarn er det eneste landet som allerede oppfyller smittekravet, men FHI oppgir at de ikke har tilstrekkelig data på andelen positive tester i uke 26 og 27. Testkravet er likt for Norden og EØS.

Bulgaria, Kroatia og Romania ville oppfylt FHIs krav, dersom kravet var det samme som i de nordiske regionene. Men Bulgaria og Kroatia oppfyller uansett ikke testkravet. Dermed er Romania det eneste landet som kunne ha blitt åpnet.

Luxembourg og Portugal oppfyller ikke Nordens smittekrav.

