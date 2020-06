SKADET: En mann blir ført til sykehus med ambulanse etter en knivstikking ved et hotell i Glasgow. Foto: @Milroy1717/Twitter

Skadet politimann etter Glasgow-stikking: – Noe jeg aldri kommer til å glemme

David Whyte (42) var en av de seks personene som ble skadet i knivangrepet i Glasgow fredag. Nå takker han nødetatene som hjalp han og de andre ofrene.

– Situasjonen vi ble konfrontert med på stedet er noe jeg aldri kommer til å glemme, sier polititjenestemann David Whyte i en pressemelding publisert av skotsk politi lørdag.

Whyte var en av de seks som ble skadet da en mann fredag gikk til angrep på Park Inn Hotel i Glasgow.

Gjerningspersonen er identifisert av skotsk politi som den 28 år gamle asylsøkeren Badreddin Abadlla Adam. Han kom til Storbritannia fra Sudan, og ble skutt og drept av politiet under hendelsen.

– Jeg ønsker å takke mine kolleger som utsatte seg for fare for å begrense hendelsen, og som sammen medandre nødetater med å gi livsviktig behandling til meg og de andre på stedet, fortsetter han.

– Som de første på stedet gjorde jeg og mine kolleger det alle politifolk er trent opp til for å redde liv.

– Ønsket å angripe

Seks menn mellom 17 og 53 år gamle ble skadet i knivangrepet ved hotellet i Glasgow. Tilstanden er alvorlig for en av dem, melder politiet på Twitter.

I tillegg til David Whyte, er tre av de skadde asylsøkere, mens de to siste er ansatte på hotellet. Hotellet skal den siste tiden ha huset rundt 100 asylsøkere, melder BBC.

Skottlands førsteminister, Nicola Sturgeon, uttrykker lørdag sympati med ofrene over Twitter.

Gjerningsmannen skal angivelig skal ha klaget på støy og boforhold ved hotellet. Det forteller en annen asylsøker til BBC News.

– Han sa at han ønsket å angripe dem, at de var i mot ham og hatet ham, sier asylsøkeren Siraj til BBC, som ifølge kanalen ikke ønsker å stå frem med mer enn fornavnet sitt. Han skal ha pratet med gjerningsmannen dagen før angrepet.

Sky News melder at ansatte ved hotellet torsdag kveld var blitt advart om at mannen var «mentalt ustabil».

Bekymret for boforhold

I etterkant av angrepet har både veldedige organisasjoner og parlamentsmedlemmer i Skottland uttrykt bekymring for om asylsøkerne blir godt nok ivaretatt ved hotellene de er flyttet til under pandemien.

MEARS-gruppen, som drifter asylmottakene på oppdrag for det skotske innenriksdepartementet, sier til BBC at det var «nødvendig å flytte beboerne fra hjemmene til hotell på grunn av problemer med å sikre leiekontrakter under lockdown».

– Vi prioriterer å ta vare på våre brukere, som uten tvil vil være traumatisert etter denne fryktelige hendelsen, skriver selskapet i en pressemelding.

Publisert: 28.06.20 kl. 01:51

