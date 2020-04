Feil om høye corona-dødsfall i Sverige

Lørdag meldte svenske medier at antallet døde av coronaviruset var langt høyere enn de offisielle tallene. VG gjenga saken. Nå trekker nyhetsbyrået TT påstanden tilbake.

Flere svenske medier skrev lørdag at det offisielle svenske tallet på personer som har dødd av covid-19 var altfor lavt. Nå retter nyhetsbyrået TT saken. I Norge sendte NTB ut en melding om saken, som VG publiserte.

Ifølge den opprinnelige artikkelen var antall døde av covid-19 i Sverige i realiteten var dobbelt så høy som de offisielle tallene. Mens det offisielle tallet er på 373 døde, skrev TT at det reelle tallet var nærmere 750, på grunn av etterslep i rapporteringen.

– Det er ikke grunnlag for spekulasjoner om en dobling av dødstallene. Lørdag ble det rapportert at 373 var døde. Det er uklart hvordan det tallet kommer til å se ut når det revideres i takt med at bekreftede døde telles, skriver TT, ifølge Aftonbladet.

Statsepidemiolog Anders Tegnell sier til Sveriges Radio at etterslepet ikke er like stort som tidligere.

– Vi sammenligner nå antall smittede mot dødsregisteret. Et visst etterslep kan det være, men ikke like stort som det har vært tidligere, sier han til Sveriges Radio.

Han sier at det kan handle om en feil på noen titalls tilfeller, og ikke flere hundre, som rapportert av TT.

Helsemyndighetene i Sverige legger hver dag fram tall på hvor mange coronasmittede som er døde, men understreker at det er snakk om foreløpige tall.

25. mars meldte for eksempel helsemyndighetene at det var registrert 42 dødsfall, mens det reelle antallet viser seg å ha vært 97.

Dagen etter ble det meldt at til sammen 66 coronasmittede var døde i Sverige, mens det i virkeligheten var 124.

UNDERSLÅR IKKE: Statsepidemiolog Anders Tegnell medgir at Sverige har et etterslep i innrapporterte coronadødsfall, men avviser at helsemyndighetene underslår omfanget av coronapandemien. Foto: Janerik Henriksson / TT / NTB scanpix

Skjuler ingenting

Statsepidemiolog Anders Tegnell legger ikke skjul på at tallene som legges fram er for lave, men tror ikke at de i realiteten kan være dobbelt så høye.

– Det er absolutt ikke slik at vi forsøker å skjule noe. Man kan ikke skape et feilaktig bilde av at det fins mange dødsfall der ute som vi ikke oppdager. Vi finner dem, men iblant finner vi dem litt sent, sier han.

Flest i Norden

Sverige hadde lørdag 37 døde per 1 million innbyggere, mens det tilsvarende tallet i Danmark var 28, i Norge 11 og i Finland 5.

En slik sammenligning er vanskelig, mener Tegnell, som heller ikke vil være med på at dette nødvendigvis har sammenheng med tiltakene de ulike landenes myndigheter har satt i verk.

– Men jeg hadde akkurat et møte med mine nordiske kollegaer, og vi befinner oss definitivt i ulike faser, sier han, og viser til at Sverige trolig ligger flere uker foran et land som Finland når det gjelder smittespredning.

