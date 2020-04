STATSMINISTER: Boris Johnson. Foto: POOL New / X80003

Boris Johnson utskrevet fra sykehus: – Det så mørkt ut

Storbritannias statsminister Boris Johnson (55) er ute av sykehuset, men vil ikke returnere til jobb umiddelbart, etter en uke hvor det ifølge forloveden hans var tider hvor det så mørkt ut.

– Etter råd fra legeteamet vil ikke statsministeren gå rett tilbake i jobb. Han ønsker å takke samtlige på St. Thomas Hospital for strålende hjelp, sier en talsmann ifølge Reuters.

Johnsons forlovede har også uttalt seg til Reuters.

– Det var tider den siste uken hvor det så veldig mørkt ut, sier statsministerens forlovede, Carrie Symonds, ifølge Reuters.

Det var i slutten av mars at Johnson testet positivt på coronaviruset.

Statsministeren ble innlagt på St. Thomas' Hospital i London søndag for en uke siden - ti dager etter han fikk påvist viruset.

Mandag forverret tilstanden seg og han ble overført til intensivavdelingen der han lå fram til onsdag da han var såpass bra at han ble flyttet tilbake til vanlig sengepost.

Johnson har fått oksygenbehandling mens han har vært på intensiven, men han har ikke vært tilkoblet respirator, ifølge hans talsperson. De siste dagene har det vært bedring for Johnson, før han 1. påskedag ble skrevet ut.

– Jeg skylder dem livet mitt, skal Boris Johnson ha sagt til venner ifølge Sky News, og skal videre ha sagt at legene og sykepleierne ga ham «eksemplarisk» behandling.

INNLAGT: Politimenn utenfor St. Thomas Hospital hvor Johnson var innlagt. Foto: Simon Dawson / X06555

Fredag sa Johnsons far, Stanley Johnson, til BBC at sønnen må ta tiden til hjelp, og at han tviler på at han kan gå fra dette og rett tilbake til Downing Street for å fortsette der man slapp uten å bruke tid på å hente seg inn igjen.

Lørdag meldte Sky News om at rekordmange 823 mennesker hadde mistet livet som følge av corona det siste døgnet. Søndag er antall døde som følge av coronaviruset oppe i 9.594 i Storbritannia ifølge Reuters.

Publisert: 12.04.20 kl. 14:37 Oppdatert: 12.04.20 kl. 15:13

