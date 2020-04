SMITTE: 585 personer skal være smittet om bord hangarskipet USS «Theodore Roosevelt». Foto: Nguyen Huy Kham / X01568

Nesten 600 coronasmittet på hangarskip

Ifølge en reporter for CNN skal 3967 sjømenn fra skipet USS «Theodore Roosevelt» gått i land på den amerikanske stillehavsøya Guam på grunn av coronasmitte om bord.

CNN-reporteren Ryan Browne skriver på Twitter at 585 av mannskapet om bord hangarskipet har testet positivt for Covid-19.

Torsdag skal en av de smittede ha blitt lagt inn på intensivbehandling på militærsykehuset i Guam. Dette var det første smittetilfellet om bord og ble bekreftet 30. mars. Personen var bevisstløs torsdag, ifølge CNN.

På Twitter skrev Browne lørdag at 92 prosent av mannskapet om bord USS «Theodore Roosevelt» hadde blitt testet. 550 testet da positivt, mens 3673 testet negativt. Dette representerer mer enn 20 prosent av smittetilfellene i hele militæret i USA.

Skipet skal nå ha lagt til i Guam, hvor mesteparten av mannskapet har gått i land og flere er i isolasjon.

Smitten om bord USS «Theodore Roosevelt» har skapt kontroverser den siste uken og førte til fratredelsen av USAs fungerende marineminister Thomas Modly.

Modly leverte sin oppsigelse tirsdag. Bakgrunnen for oppsigelsen var hans håndtering av saken rundt Brett Crozier, mannen som ble sparket som kaptein på hangarskipet USS «Theodore Roosevelt» etter å ha varslet om utbruddet av coronavirus om bord.

Kaptein Crozier varslet i et fire sider langt brev om smitten om bord hangarskipet. For å beskytte mannskapet ville han blant annet at 90 prosent av mannskapet på nærmere 5000 skulle evakueres til stillehavsøya Guam.

FIKK SPARKEN: Brett Crozier under en tale til mannskapet sitt i desember Foto: Seaman Apprentice Nicholas Huynh / U.S. Navy

Marineministeren anklaget deretter Crozier for å ha utvist dårlig dømmekraft. Han mente at kapteinen hadde varslet for mange om utbruddet og dermed var ansvarlig for at brevet ble lekket til pressen. Crozier fikk sparken.

I en tale til Croziers eget mannskap fra USS «Theodore Roosevelt» kalte Modly kapteinen for en «idiot» og «for naiv til å være kaptein», skriver CNN.

Kaptein Crozier var selv en av dem som var smittet.

President Donald Trump støttet Modly, men sa han ikke hadde noe med oppsigelsen å gjøre.

– Hele saken var veldig uheldig. Kapteinen skulle ikke ha skrevet det brevet. Han trengte ikke være Ernest Hemingway. Han gjorde en feil, men han hadde en dårlig dag, sa Trump på en av sine daglige pressekonferanser i Det hvite hus.

