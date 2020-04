MØTTE PRESSEN: Anthony Fauci og president Donald Trump under mandagens pressekonferanse. Foto: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump: Kommer ikke til å sparke Fauci

USAs president Donald Trump avviser at han har planer om å sparke smitteekspert Anthony Fauci.

Spekulasjonene kom etter at Trump søndag delte en melding på Twitter som oppfordret til å sparke Fauci.

– I dag kommer jeg hit og hører jeg skal sparke ham. Jeg skal ikke sparke ham. Jeg synes han er en strålende fyr, sier Trump på sin daglige pressekonferanse om coronasituasjonen i USA.

– Jeg delte en melding, som skrev at han burde få sparken, det spiller ingen rolle. Det er noens mening. Jeg ble spurt om det umiddelbart, og jeg sa «nei, jeg liker ham». Dette var en persons mening. Ikke alle er fornøyde med Anthony. Alle kan ikke være fornøyde med alle, fortsatte presidenten mens spørsmålene fra de fremmøtte haglet.

Minutter tidligere hadde Fauci ifølge Trump bedt om å få si noe.

– Første gang vi gikk til presidenten å anbefalte at han innførte en slags «lockdown», og gjorde han det. Vi hadde diskuterte det tidligere, men han hørte på rådet første gang vi gikk til ham. Den andre gangen vi gikk til presidenten sa vi at 15 dager ikke var nok, også da hørte han på helsemyndighetene, sier Fauci som et svar på at president Trump ikke reagerte raskt nok på coronapandemien.

På spørsmål om han husker hvilken dato han første gang svarer han at han ikke husker.

– Men svaret er ja, hver gang vi kom med anbefalingen var svaret ja.

Deretter tok Trump ordet og la frem en tidslinje, og påpekte flere ganger at han mente han har blitt kritisert for å iverksette tiltak for tidlig.

– 6. januar ble det sendt ut reiseråd for Wuhan. 11. januar hadde vi ingen smittetilfeller i USA, som vi vet om, da ble det sendt ut reiseråd for Kina. 17. januar innførte vi tiltak på de største flyplassene, heller ikke da hadde vi ett tilfelle i USA.

20. januar ble det første smittetilfellet i USA bekreftet.

– 21. januar hadde vi ett tilfelle. Skal vi da stenge verste største økonomi, spør Trump, og fortsetter:

– 31. januar hadde vi syv tilfeller og ingen hadde mistet livet. Vi er et stort land med verdens største økonomi, likevel innførte vi reiserestriksjoner fra Kina. Jeg så hva som skjedde, og jeg likte det ikke.

Deretter viste han frem en film med tidslinjen han presenterte, samt hvordan mediene tonet ned alvoret av pandemien og personer som snakket varmt om presidentens håndtering.

12. mars innførte USA reiserestriksjoner fra USA. Dagen etter erklærte han nasjonal krisetilstand.

Én måned senere er over 570.000 smittet i USA, og over 23.000 har mistet livet. Ingen land i verden har flere dødsfall eller høyere smittetall.

Publisert: 14.04.20 kl. 01:20

