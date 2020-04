MØTTE PRESSEN: Anthony Fauci og president Donald Trump under mandagens pressekonferanse. Foto: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump anklages for å ha vist «propagandavideo» på pressekonferanse

Trump ville svare på kritikken mot hans håndtering av coronaviruset. I stedet får han nå hard kritikk for nye påstander.

– Alt vi gjorde var riktig. Problemet er pressens dekning.

Beskjeden fra USAs president Donald Trump ble gjentatt en rekke ganger under en pressekonferanse sent mandag kveld, norsk tid. Trump påpekte flere ganger at han mente han har blitt kritisert for å iverksette tiltak for tidlig.

Presidenten besvarte mye av kritikken om at han ikke stengte ned landet tidlig nok, før han viste frem en video som har skapt sterke reaksjoner. CNN og Washington Post er blant mediene som omtaler videoen som propaganda.

Videoen starter med en tidslinje som viser utvalgte datoer i hans håndtering av viruset, og hvordan Trump mener at det var mediene som har tonet ned alvoret av pandemien. Personer som snakket varmt om presidentens håndtering får også taletid i videoen.

Trumps tidslinje

– 6. januar ble det sendt ut reiseråd for Wuhan. 11. januar hadde vi ingen smittetilfeller i USA, som vi vet om, da ble det sendt ut reiseråd for Kina. 17. januar innførte vi tiltak på de største flyplassene, heller ikke da hadde vi ett tilfelle i USA.

20. januar ble det første smittetilfellet i USA bekreftet.

– 21. januar hadde vi ett tilfelle. Skal vi da stenge verdens største økonomi? spør Trump, og fortsetter:

– 31. januar hadde vi syv tilfeller og ingen hadde mistet livet. Vi er et stort land med verdens største økonomi, likevel innførte vi reiserestriksjoner fra Kina. Jeg så hva som skjedde, og jeg likte det ikke.

12. mars innførte USA reiserestriksjoner fra Europa. Dagen etter erklærte han nasjonal krisetilstand.

Én måned senere er over 570.000 smittet i USA, og over 23.000 har mistet livet. Ingen land i verden har flere dødsfall eller høyere smittetall.

Trump fortsetter med å si at da han innførte innreiseforbudet fra Kina fikk han hard medfart i pressen.

– Da var jeg altfor tidlig ute, fikk kritikk i mediene. Det har jeg blitt de fire siste årene.

Deretter gikk han til frontangrep mot avisen New York Times.

– Jeg tok grep tidlig. Artikkelen i New York Times er falsk. Det er en falsk avis, og de skriver falske artikler. En dag, forhåpentligvis om fem år når jeg ikke er her, er de konkurs fordi ingen vil lese dem. Nå blir de likt fordi de skriver om meg.

Det Trump foretok seg i februar mangler i tidslinjen.

ENIGE: Trumps smitteekspert dr. Anthony Fauci forsvarte Trump på pressekonferansen mandag kveld. Foto: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Etter pressekonferansen får flere av journalistene stille sine spørsmål og havner i ordkrig med Trump.

På et av spørsmålene svarer Trump at hans makt som president er total. Flere journalister reagerer sterkt på påstanden.

– Det er den største «meltdown» jeg noen gang har sett hos en amerikansk president, sa CNNs Jim Acosta etter pressekonferansen.

Vil ikke sparke smitteekspert

Trump understrek også at han ikke ville sparke smittekspert Dr. Anthony Fauci. Spekulasjonene kom etter at Trump søndag delte en melding på Twitter som oppfordret til å sparke Fauci.

– I dag kommer jeg hit og hører at jeg skal sparke ham. Jeg skal ikke sparke ham. Jeg synes han er en strålende fyr, sier Trump på sin daglige pressekonferanse om coronasituasjonen i USA.

– Jeg delte en melding, som skrev at han burde få sparken, det spiller ingen rolle. Det er noens mening. Jeg ble spurt om det umiddelbart, og jeg sa «nei, jeg liker ham». Dette var en persons mening. Ikke alle er fornøyde med Anthony. Alle kan ikke være fornøyde med alle, fortsatte presidenten mens spørsmålene fra de fremmøtte haglet.

Forsvarte Trump

Minutter tidligere hadde Fauci ifølge Trump bedt om å få si noe.

– Jeg gjorde et intervju mandag, der jeg ble stilt et hypotetisk spørsmål. Slike spørsmål kan sette deg i vanskelige situasjoner noen ganger. Det er mye hvis om, dersom at og lignende. Spørsmålet var om liv kunne vært reddet dersom vi iverksatte tiltak tidligere. Svaret mitt var «ja, selvfølgelig». Tiltakene fungerer, og det har jeg sagt flere ganger. Det ble tolket som at vi kanskje hadde gjort noe galt, sier han.

Deretter forsvarer han president Donald Trumps handlekraft under denne krisen.

– Første gang vi gikk til presidenten og anbefalte at han innførte en slags «lockdown» og strenge tiltak, diskuterte vi, men presidenten hørte på anbefalingen. Den andre gangen vi gikk til presidenten sa vi at 15 dager ikke var nok, også da hørte han på helsemyndighetene, sier Fauci som et svar på at president Trump ikke reagerte raskt nok på coronapandemien.

På spørsmål om hvilken dato disse anbefalingene kom, svarer han at han ikke husker.

– Men svaret er ja, hver gang vi kom med anbefaling til presidenten var svaret ja.

– Gjør du dette frivillig, eller har du blitt bedt om å si det, spør en journalist i salen.

– Alt jeg gjør, gjør jeg frivillig. Vær så snill, ikke prøv å antyde noe annet.

Publisert: 14.04.20 kl. 01:20 Oppdatert: 14.04.20 kl. 08:31

