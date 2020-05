ØNSKET TIDLIG VALG: Sittende president Andrzej Duda ønsket å gjennomføre valget sist søndag. Det gikk ikke etter planen. Foto: PAWEL SUPERNAK / PAP

Polen: Avholdt valg med null prosent valgdeltagelse

Søndag hadde Polen presidentvalg hvor ingen stemmer ble registrert. Nå kan det ende med et «hybrid»-valg i juni.

Det styrende partiet, Lov og rettferdighetspartiet (PiS), har kjempet for å kunne gjennomføre valget. Det lyktes de med, men ingen valglokaler åpnet lokalene, melder The Guardian.

Den sittende presidenten Andrzej Duda – som har alliert seg med Lov og rettferdighetspartiet – var klar favoritt til å vinne nok et valg. Dette har ført til beskyldninger fra opposisjonen om at han og partiet vil presse igjennom et valg nå, for å vinne allerede i første valgomgang.

Derfor ønsket PiS og Duda helt frem til onsdag kveld at valget skulle gjennomføres via post. Slik ble det ikke.

Alle stemmelokalene har holdt stengt, til tross for at valget ikke er offisielt avlyst. Dermed har ingen kunnet stemme, og valgdeltagelsen har med andre ord vært på null prosent.

Splid innad i regjeringen

NUPI-forsker Jakub M. Godzimirski forklarer at spliden i polsk politikk ikke bare er mellom regjeringskoalisjonen og opposisjonen, men også innad i koalisjonen som ledes av PiS.

– På den ene siden har du Lov og rettferdighetspartiet med to mindre partier. Situasjonen er slik at ett av disse var imot at valget skulle avholdes 10. mai. Det er derfor denne situasjonen er uløst og vanskelig.

Han forklarer videre at PiS først ønsket at eldre over 65 år skulle få stemme med brev, før de ønsket at hele landet kunne det. Det som deretter skjedde var at Senatet – som styres av opposisjonen – forkastet dette lovforslaget etter 30 dager, noe som forsinket regjeringskoalisjonens planer, ifølge Godzimirski.

POLARISERT: Jakub M. Godzimirski sier polsk politikk er svært splittet, noe som kommer tydelig frem under coronakrisen. Foto: Christopher Olssøn

Derfor bestemte Polens valgkommisjon på søndag at parlamentet har 14 dager på å finne en ny valgdato, melder Reuters.

– I valget som skulle holdes 10. mai 2020 var det ikke mulig å stemme på kandidatene, skriver kommisjonen i en pressemelding.

Lederen for kommisjonen, Sylwester Marciniak, har også sagt til den polske kanalen TVN24 at de venter at valget skal holdes innen 60 dager fra den nye valgdatoen annonseres. Stemmer dette vil valget senest holdes i juli.

Opposisjonen ønsker utsettelse

NUPI-forsker Godzimirski forklarer at opposisjonen ser på det som en fordel jo lenger man venter med valget, samtidig som de føler de møter ekstra hindre under coronakrisen.

– På grunn av coronaviruset er det store begrensninger for valgkampen til kandidatene, og den sittende presidenten har en fordel fordi han er til stede på statlig TV. Andre kandidater har problemer med å få tilgang på disse mediekanalene.

Han sier videre at polsk politikk er svært polarisert, med 40 prosent oppslutning bak den sittende koalisjonen, og resten enten passive eller motstandere.

– Den ledende koalisjonen frykter for at velgere skal merke negative konsekvenser av coronakrisen og at det skal undergrave støtten deres.

VANT SIST VALG: Ved det siste parlamentsvalget vant Lov og Rettferdighetspartiet til Jaroslaw Kaczynski. Foto: AGENCJA GAZETA / X02731

Kan ramme polakker i Norge

Det er ifølge Reuters ventet at opposisjonen vil være positive til det nye lovforslaget som åpner for en «hybrid», hvor man kan velge selv om man vil stemme via post eller ved å møte opp som normalt.

Men Godzimirski trekker også frem at det bor mange polakker i utlandet – rundt 100.000 i Norge – og at mange frykter de kan være utsatt.

– Det er usikkert hvordan de skal stemme. Mange steder er det forbudt å samle seg i store folkemengder, og mange er usikre på om de kan stemme i dette valget. I det siste valget var det 22.000 som stemte i Norge.

Skulle Duda vinne det kommende valget sier NUPI-forskeren at PiS og regjeringen vil sitte med mye makt.

– Den sittende regjeringen ble valgt i 2019 og har tre og et halvt år igjen, og dersom presidenten vinner får de all makt i de nærmeste 4–5 årene. Da har de så og si full kontroll.

