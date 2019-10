TRAKK SEG: Forsvarsminister James Mattis og Donald Trump i oktober 2018, bare et par måneder før Mattis trakk seg som minister. Foto: Leah Millis / NTB scanpix

Trumps tidligere forsvarsminister: – Garantert at IS kommer tilbake

– Hvis vi ikke holder trykket oppe, vil IS vokse igjen, sier tidligere forsvarsminister James Mattis.

I motsetning til flere andre som har forlatt Donald Trumps regjering og presidentadministrasjon, har James Mattis vært forsiktig med å blande seg inn i den politiske debatten og intrigene i Det hvite hus. Generalen var forsvarsminister i Trumps to første år som president, før han trakk seg i desember 2018.

Etter at Tyrkia denne uken gikk inn militært i Syria, har Mattis derimot valgt å kommentere hendelsene. I et intervju med TV-programmet «Meet the Press» advarer den tidligere forsvarsministeren Trump mot å la sine allierte i stikken.

– Det er en kaotisk situasjon akkurat nå. Kurderne kommer naturligvis til å forholde seg til det tyrkiske angrepet. Og vi må se om de klarer å fortsette kampen mot IS. Det vil ha en påvirkning. Spørsmålet er hvor stor, svarer Mattis på spørsmål om USA fortsatt deltar i kampen mot IS.

Onsdag gikk Tyrkia til angrep på kurdiske områder inne i Syria for å kjempe mot den kurdiske militsen YPG, bare få dager etter at Trump kunngjorde at han ville trekke ut amerikanske styrker fra området. USA samarbeidet med de kurdiske styrkene i Syria i kampen mot terrororganisasjonen IS.

«Perfekt jobb»

På spørsmål om USA kommer til å angre på Trumps avgjørelse, svarer Mattis:

– Vi må holde trykket mot IS oppe, slik at de ikke kommer tilbake.

President Trump har forsvart tilbaketrekkingen av de amerikanske styrkene i Syria.

«Vi har nedkjempet hundre prosent av IS-kalifatet, og har ikke lenger styrker i de områdene Tyrkia angriper i Syria. Vi gjorde en perfekt jobb,» skriver Trump på Twitter.

INVASJON: Syriske opprørssoldater som kjemper mot kurderne i Syria med støtte fra Tyrkia. Foto: KHALIL ASHAWI / X03676

Mattis er ikke enig i at terrororganisasjonen er fullstendig nedkjempet.

– Vi kan ønske at en krig skal være slutt. Vi kan til og med erklære den å være ferdig. Du kan trekke ut styrkene, som Barack Obama fikk smertefullt erfare på vei ut av Irak, men fienden «har stemmerett», som vi sier i forsvaret. Og i dette tilfellet, hvis vi ikke holdere trykket oppe, vil IS vokse. Det er absolutt garantert at de kommer tilbake, sier han i intervjuet med «Meet the Press».

– Ikke noe valg

Mattis ble sett på som en stabiliserende figur i Det hvite hus i løpet av Trumps første turbulente år som president. Men da Trump i desember 2018 annonserte at han ville trekke alle amerikanske styrker ut av Syria, der de var for å bekjempe IS, kunne ikke forsvarsministeren stå inne for beslutningen.

Han gikk til Trump, for å argumentere for sitt syn. Da presidenten holdt på sitt, leverte Mattis sin avskjedssøknad.

– Jeg hadde ikke noe annet valg enn å slutte, sier Mattis i et ferskt intervju med magasinet The Atlantic.

