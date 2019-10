LEGGER PLANER: Forsvarsminister Hulusi Akar og president Recep Tayyip Erdogan. Foto: MURAT CETINMUHURDAR/PRESIDENTIAL / X80001

Tyrkia: Avanserer i Nord-Syria

Med krigsfly og bakkestyrker fortsetter Tyrkia sin offensiv i Syria. Soldatene har gått inn øst for elven Eufrat, og sivile kurdere drives på flukt.

«Våre heroiske kommandostyrker, som deltar i Operasjon fredsvår, fortsetter å rykke inn i området øst for Eufrat i Nord-Syria».

Slik lyder en nyhetsoppdatering sendt ut av det tyrkiske militæret torsdag morgen. Tyrkias visepresident Fuat Oktay går også ut med et patriotisk budskap:

«Vårt militære fortsetter sin kamp mot terror, mens hovedprioriteten er å beskytte sivile», skriver han i en ny uttalelse, gjengitt i den tyrkiske avisen Hürriyet.

Samme avis skriver at det tyrkiske forsvarsdepartementet kaller første natt med operasjoner for en «stor suksess». Planlagte mål er blitt angrepet, hevder departementet.

BAKGRUNN: Erdogan bekrefter: Angrepet i gang

FN har uttrykt stor bekymring for den pågående aksjonen, men Tyrkia lover FNs sikkerhetsråd at deres militære operasjon i nordlige Syria vil være «proporsjonal, gjennomtenkt og ansvarlig». De bruker artikkel 51, som omhandler retten til et individuelt eller kollektivt selvforsvar mot væpnet angrep, som begrunnelse, skriver NTB.







RYKKER FREM: Den tyrkiske hæren mobiliserer langs grensen til Syria.

Slår tilbake

Talsmann for den kurdiskkontrollerte opprørsalliansen SDF, Mustafa Bali, skriver på Twitter at de slo tilbake et tyrkisk fremstøt i Tel Abyad-regionen. Det samme melder observatørgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) på sine nettsider. Samme kilde melder at SDF har mistet 11 soldater i de kampene, mens «motparten» har mistet seks mann.

Men samtidig er det lagt ut bilder fra områder av Tel Abyad, der man ser både tyrkiske soldater og den tyrkisk-støttede militsen «Syrias nasjonalhær», som består at syriske sunnimuslimske arabere.

SOHR melder om at minst åtte sivile er drept i luftangrep. Hundrevis er på flukt fra regionen der Tyrkia angriper.

FLYKTER: Sivile kurdere forlater regionen Tell Abyad i Syria. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

Tyrkerne fortsetter sitt budskap om at målet med aksjonen er å hindre den kurdiske YPG-militsen i å danne en «terrorkorridor», og at de vil skape en «sikker sone» og bosette 2–3 millioner syriske flyktninger der.

BAKGRUNN: Derfor vil Tyrkia krige i Syria – enda en gang









INNE I SYRIA: Tyrkiske soldater inne i byen Tel Abyad i Syria.

IS-fanger

USA har hentet ut to beryktede IS-krigere fra Syria og har dem nå i sin varetekt, opplyser president Donald Trump, ifølge NTB.

– I tilfelle kurderne eller Tyrkia mister kontrollen, har USA alt hentet ut to militante IS-medlemmer som knyttes til halshugginger i Syria, tvitrer Trump.

– De befinner seg nå på et sikkert sted, kontrollert av USA, legger han til.

De to britiske IS-krigerne var tidligere del av en beryktet gruppe på fire, som bortførte, torturerte og halshugde utlendinger i Syria, blant dem journalister.

Ett av de øvrige medlemmene av gruppen er tidligere drept i et droneangrep, mens det fjerde medlemmet sitter fengslet i Tyrkia.

Gruppen, som var kjent som Beatles, anklages for å ha likvidert rundt 20 fanger, blant dem den amerikanske journalisten James Foley, som ble halshugd for åpent kamera i 2014.

Kurdiske talsmenn advarer mot at IS-fanger kan rømme under angrepene:

