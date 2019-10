DØMT: Corey Morgan var ifølge juryen en sentral del i planleggingen av drapet av ni år gamle Tyshawn, og sto bak et gatehjørne like ved og ventet mens det ble utført. Foto: E. Jason Wambsgans / Pool Chicago Tribune

Gjengmedlemmer dømt for drapet på ni år gamle Tyshawn

Ni år gamle Tyshawn Lee (9) ble lurt inn i et smug og skutt på kloss hold. Fire år senere er gjengmedlemmene Dwright Boone-Doty (22) og Corey Morgan (31) dømt for drapet.

Etter skolen 2. november 2015 ble ni år gamle Tyshawn Lee oppsøkt av en mann i en park i Chicago.

Den lille gutten hadde akkurat sagt ha det til bestemoren sin, og tatt med seg basketballen ut for å leke etter skolen. Fjerdeklassingen var fortsett kledd i skoleuniformen.

Mannen, som først spilte litt basketball med Tyshawn, fikk så niåringen til å følge etter ham inn i en bakgate, ble han skutt i hodet, på kloss hold.

Den lille kroppen ble etterlatt på asfalten, mens gjerningsmennene flyktet av gårde i en bil.

USKYLDIG OFFER: Ni år gamle Tyshawn Lee måtte bøte med livet i det som omtales som en gjengkrig. Foto: Brian Jackson / Chicago Sun-Times

– Selv i en tid som denne, hvor vi har blitt nærmest numne av overskrifter om vold, har denne saken sjokkert oss inn til beinmargen, sier Cook County’s statsadvokat Kim Foxx i en uttalelse, ifølge CNN.

Påtalemyndigheten har kalt drapet en planlagt henrettelse.

Hevndrap

Nå, fire år senere, har saken som skapte sjokkbølger gjennom Chicago, fått en slags avslutning: To gjengmedlemmer, Dwright Boone-Doty (22) og Corey Morgan (31) er dømt, funnet skyldige i å stå bak drapet.

DØMT: Dwright Boone-Doty var ifølge juryen den som skjøt og drepte ni år gamle Tyshawn. Foto: E. Jason Wambsgans / Pool Chicago Tribune

– Ni år gamle Tyshawn stolte på denne mannen. Han utnyttet naiviteten til til en niåring. Han klarte å lure Tyshawn ut av parken, hvor han var trygg, sa assisterende statsadvokat Patrick Waller i retten.

Blant bevisene juryen har fått se, var blant annet et bilde av niåringens tommel. Den fikk skuddskader idet han prøvde å løfte hendene i selvforsvar, skriver NBC Chicago.

MINNET DEN DREPTE: Flere samlet seg for å be og tenne lys der Lee ble skutt og drept den 2. november 2015. Foto: Espen Rasmussen, VG

De to gjengmedlemmene fikk sakene behandlet av to ulike juryer, og de har gjennom rettssaken forsøkt å gi skylden for drapet på hverandre, skriver CNN.

Tyshawn Lees far skal ha vært medlem av en rivaliserende gjeng, som de skal ha mistenkt sto bak drapet på broren til Morgan. Dotys advokater har derfor hevdet at Morgan var den med motiv. Morgans advokater, på den andre siden, har hevdet at Doty handlet alene. Begge ble dømt i saken, og risikerer nå svært lange fengselsstraffer.

DEMONSTRERTE: Flere samlet seg i nabolaget Auburn Gresham etter drapet på ni år gamle Tyshawn Lee. Foto: Espen Rasmussen, VG

– Vi håper disse dommene kan en eller annen form for rettferdighet for Tyshawn Lees familie, sier assisterende statsadvokat i Cooks County Thomas Darman til CBS Chicago.

En tredje mann, Kevin Edwards er allerede dømt i saken. Han kjørte fluktbilen, og sa seg forrige uke skyldig i bytte mot en 25 år lang fengselsstraff, skriver CNN. Corey Morgans bror er også dømt til fire års fengsel for å ha kjøpt våpenet niåringen ble drept med.

