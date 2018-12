KONTROVERSIELL: Robinson er både elsket og hatet i Storbritannia. Nå er han én av grunnene til at det høyrepopulistiske brexit-partiet UKIP slites i sømmene. Foto: TOLGA AKMEN / AFP

Tommy Robinson splitter UKIP: - Partiet har blitt infiltrert

Brexit-arkitektene i UKIP flykter fra partiet. Grunnen er at Tommy Robinson, stifteren av English Defence League, har blitt tatt inn i varmen.

UKIP var helt avgjørende i «Leave»-kampanjen som fikk Storbritannia ut av EU . Siden har partiet kollapset, og slåsskamper , lederflukt og bunnmålinger har preget overskriftene.

Nå opplever partiet nok en gang en massiv lederflukt. Tommy Robinson, tidligere leder av English Defence League (en høyreradikal gatebevegelse) og nå en av verdens mest profilerte kontrajihadister, har nemlig blitt tatt inn i varmen av partileder Gerard Batten.

Robinson blir medlem i UKIP og skal fungere som en rådgiver til Bratten når det gjelder «muslimske grooming-gjenger».

Robinsons inntreden har fått flere av de mest fremtredende skikkelsene i partiet til å mene at partiet har mistet fokus på brexit og heller er «besatte av islam», slik tidligere leder og brexit-general Nigel Farage uttrykker det.

Hva er kontrajihadisme? Kontrajihad er en anti-islamsk politisk bevegelse. Bevegelsen er preget av sterk kritikk av islam , samt av konspirasjonsteorier knyttet til en påstått islamisering av Europa, den såkalte Eurabia-tesen . Kilde: snl.no

– Besatt av islam og Tommy Robinson

Etter 25 år i partiet, sa Farage opp i protest på tirsdag. I dag, fredag, har også tidligere leder Paul Nuttall, samt lederen i Skottland, David Coburn, og en walisisk politiker, Nathan Gill, fått nok og forlatt partiet.

I sitt avskjedsbrev skriver Coburn:

– Jeg stilte ikke til valg på en plattform av anti-islam. Partiet har blitt infiltrert.

Farage har også skrevet et avskjedsbrev i The Telegraph , der han gjengir scener fra UKIPs årlige landsmøte og forklarer at Robinson er grunnen til at han forlater partiet:

«Budskapet mitt var veldig enkelt: En av grunnene til UKIPs suksess var at vi hadde ekskludert ekstremister og fokusert på valg og hvordan organisere oss. Da jeg gikk tilbake til plassen min, ble jeg møtt av flere sinte, unge menn, røde i ansiktet og lett sjikanerende, som alle virket helt besatt av islam og Tommy Robinson.»

Et bilde av planleggingen av en anti-brexit-demonstrasjon, der UKIP-leder Gerard Batten sitter ved siden av Tommy Robinson og andre straffedømte personer, får Farage til å reagere sterkt:

«Ved siden av Robinson sitter en mann som heter Daniel Thomas, som er dømt for væpnet kidnapping. Bare ideén av Tommy Robinson i sentrum av brexit-debatten er for forferdelig til å tenke på».

Kaller Farage for en «feiging»

Tommy Robinson har delt flere videoer der han kaller Farage for en «feiging» og en «sviker», til sine rundt én million følgere på Facebook. Det er omtrent like mange følgere som hele Labour har.

Robinson har fått massive følgerskarer på internett etter at den tidligere straffedømte fotball-hooliganen relanserte seg som «uavhengig journalist». I videoene sine henger han ut journalister og venstrevridde demonstranter, slåss med maskerte Antifa-medlemmer og det han har gjort seg mest bemerket ved, å oppsøke rettsaker der menn hovedsaklig med pakistansk bakgrunn står tiltalt for å ha deltatt i overgrepsnettverk kjent som «grooming».

Da han i vår ble arrestert for å ha filmet utenfor et rettslokale og ble anklaget for bevisforspillelse, forente den internasjonale «Free Tommy»-kampanjen en bred høyreside i Europa og USA for å få Robinson løslatt, og argumenterte for at dommen var politisk motivert.

En av de mest sentrale skikkelsen bak kampanjen, var Raheem Kassam. Han jobbet også i lengre tid som rådgiver til Nigel Farage, og fortalte VG i sommer at Farage hadde ambisjoner om å igjen ta over lederskapet i partiet .

VG har vært i kontakt med Kassam til denne saken, men han ønsker ikke å kommentere feiden mellom Farage og Robinson.

I en Twitter-post skriver han imidlertid at det er en ikke navngitt person som har ansvaret for konflikten - og at det ikke er Farage eller Robinson.