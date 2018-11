EUs sjefforhandler Michel Barnier overrakte torsdag utkastet til brexit-avtale til EUs president Donald Tusk. Foto: Francisco Seco / AP / NTB scanpix

Kaller inn til ekstraordinært brexit-toppmøte i EU

EU holder ekstraordinært toppmøte om brexit 25. november, opplyser EU-president Donald Tusk.

EU-presidenten fikk torsdag morgen overrakt det omfattende utkastet til skilsmisseavtale av EUs sjefforhandler Michel Barnier. Han skisserte da den videre prosessen for en ordnet brexit.

– Hvis det ikke skjer noe uforutsett, vil vi avholde et toppmøte for å ferdigstille og formalisere brexit-avtalen. Det vil finne sted søndag 25. november klokka 9.30, sa Tusk.

FAKTA OM BREXIT * 23. juni 2016 stemte 51,9 prosent av britiske velgere for å melde Storbritannia ut av EU. * 13. mars 2017 ga Parlamentet statsminister Theresa May klarsignal til formelt å starte utmeldingsprosessen. * 29. mars 2017 utløste Storbritannia EU-traktatens artikkel 50 om utmelding av EU, som legger opp til en to år lang forhandlingsprosess om vilkårene for utmelding og om rammeverket for det framtidige forholdet. * 19. juni 2017 startet forhandlingene mellom EU og Storbritannia. * EUs sjefforhandler Michel Barnier har anslått at selve avtaleteksten må være på plass i løpet av høsten 2018 for at EU og Storbritannia skal få ratifisert den i tide. * 13. november 2018 bekreftet statsminister Theresa Mays kontor at det er oppnådd enighet om et utkast til avtaletekst mellom Storbritannia og EU. * 14. november 2018 møttes den britiske regjeringen for å ta stilling til avtaleteksten. Etter et fem timer langt møte uttalte May at regjeringen stiller seg bak det 585 sider lange utkastet. * EUs forhandlingsleder Michel Barnier kaller enigheten et avgjørende skritt. Det gjør også EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker. * 15. november skal May orientere Underhuset i Parlamentet. Samme dag skal Juncker møte EU-president Donald Tusk. * Avtaleteksten må godkjennes av både regjeringen og Parlamentet i London, samt av EUs ministerråd og EU-parlamentet, før den kan tre i kraft. * 29. mars 2019 går Storbritannia ut av EU, med mindre partene enstemmig blir enige om en utsettelse. Kilde: NTB

Tusk fortalte at han hørte uttalelsen til Storbritannias statsminister Theresa May onsdag kveld. Han understreket at han ikke deler hennes brexit-entusiasme, men at han mener utkastet som nå er utarbeidet ivaretar EUs interesser.

– Dette handler om skadekontroll, sa Tusk.

Statsminister Theresa May klarte å få sin regjering med på å gå videre med utkastet til brexit, til tross for omfattende intern motstand. Et dramatisk regjeringsmøte onsdag trakk i langdrag, og først etter fem timer kunne May slå fast at regjeringen ga grønt lys. Nå venter en hard kamp i Parlamentet, der May skal presentere avtalen senere torsdag.

Regjeringsmedlem går av i protest

En statssekretær ved den britiske regjeringens Nord-Irland-kontor går av i protest mot den foreløpige brexit-avtalen.

Avgangen er den første etter at at statsminister Theresa May klarte å samle støtte i regjeringen til å gå videre med utkastet.

Shailesh Vara sier ifølge Sky News at han går av fordi han ikke kan støtte utkastet til skilsmisseavtale mellom EU og Storbritannia.