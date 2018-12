LIFELINE EXPRESS: Indiske Lifeline Express er verdens første sykehustog og har behandlet pasienter siden 1991. Bildet er fra en operasjonsstue på toget. Foto: IMPACT

Flytende legekontorer og sykehus på skinner redder liv

Helsetilbudene blir stadig bedre for fattige mennesker som bor i vanskelig tilgjengelige områder. Norske Kristin Oishi (38) har selv sett hvordan flytende legesenter har bedret situasjonen for mennesker i Kambodsja.

«Leave no one behind» er et av prinsippene i FNs bærekraftsmål. Det innebærer blant annet at de aller fattigste og mest sårbare skal prioriteres. Å nå fram til mennesker i tilnærmet utilgjengelige områder er en stor utfordring. Det fikk norske Kristin Oishi selv oppleve da hun bodde i Kambodsja .

I 2000 flyttet hun til Kambodsja for å starte hotell, men oppdaget fort at hun ønsket å gjøre noe med det dårlige helsetilbudet i landet.

I 2009 fødte Kristin Oishi sitt første barn på et sykehus i Kambodsja. På samme rom lå elleve andre fødende kvinner.

– Det var veldig spesielt å se andre føde mens du ventet på å føde. Etter at barnet ble født ble man flyttet til et annet rom og lagt på matter på gulvet, forteller hun.

Utenfor fødestuen var køen lang. 53 andre kvinner fødte den natten. Disse kvinnene var blant de få heldige som hadde tilgang på sykehus.

– Det er veldig urettferdig

Kristins venninne var ikke like heldig. Hun ventet også barn, tvillinger, men barna kom altfor tidlig. Venninnen var også blant de heldige som hadde mulighet til å komme til et sykehus, men på sykehuset var det lite hjelp å få.

– Dette er barn man ville gjort en innsats for å redde her i Norge, men som man ikke kunne gjøre noe for i Kambodsja. Kontrastene blir så tydelig i slike situasjoner, og det føltes veldig urettferdig.

Kristin synes det var vanskelig å takle hvordan noe som i et land kan behandles, i et annet land resulterer i død.

Det resulterte i at hun engasjerte seg i prosjektet The Lake Clinic i Kambodsja, og videre i organisasjonen Impacts arbeid for å bedre tilgangen på helsehjelp i Kambodsja, Bangladesh og India.

Impact Norway er en ideell stiftelse som jobber for at ingen skal bli funksjonshemmet som følge av sykdom, manglende kunnskap eller begrensede medisinske tilbud og ressurser. I dag er Kristin Oishi markedssjef i organisasjonen.

Flytende legekontor og sykehus

I begynnelsen av 2013 ble flere av disse flytende Lake Clinic klinikkene utplassert i fem landsbyen i Kambodsja. Klinikkene tilbyr både medisinsk behandling og helseopplysninger til mennesker som bor i isolerte områder på Tonlé Sap-innsjøen og elvene rundt.

I 1999 startet sykehusbåten Jibon Tari å behandle pasienter i Bangladesh. Båten tar seg frem til mennesker som bor i avsidesliggende områder ved hjelp av elvene i Bangladesh.

Siden oppstarten har mer enn 400.000 mennesker fått behandling på 26 forskjellige steder i landet, ifølge Impact Norge .

– Helsehjelp på båt er veldig viktig i land som Bangladesh og Kambodsja der elver fra tid til annen flommer over, sier lege Øyunn Holen, som jobber for Leger uten grenser.

Flere har tilgang på lege

– Tilgangen på helsehjelp globalt blir stadig bedre. Det ser man blant annet ved at både barnedødeligheten og mødredødeligheten synker. Samtidig er det færre som er underernært, forteller legen.

Ifølge Verdens helseorganisasjon har antall mødre som dør under fødsel sunket med nesten 44 prosent de siste 25 årene . Barnedødeligheten for barn under fem år er redusert med 58 prosent fra 1990 til 2017 .

– Folk får det bedre, og helsehjelp blir mer tilgjengelig, sier Holen.

Hun har selv arbeidet i Bangladesh ved flere anledninger, senest i fjor.

– Bangladesh har utviklet seg til å bli et land der helsedekningen er god. Selv om mange er veldig fattige har de gode systemer innenfor helse, forteller hun.

En rullende operasjonssal

I 1991 rullet verdens første sykehustog, Lifeline Express, ut på skinnene i India. Seks jernbanevogner ble bygget om til et kirurgisk sykehus på hjul. Dette gjorde det mulig å utføre gratis operasjoner på fattige mennesker i vanskelig tilgjengelige områder i India. Områder som ellers ikke har noe helsetilbud.

Siden den gang har over en million funksjonshemmede i India fått behandling for unødvendige funksjonshemninger som klumpfot, grå stær og spaltet gane. Det er laget flere dokumentarer om toget, blant annet av BBC.

– Det er lite som kan beskrive følelsen av å se et menneske få tilbake synet sitt. Kanskje har man gått mange år uten å kunne se barna sine. I tillegg har man kanskje måttet avstå fra å jobbe og dermed fått enda dårligere økonomi, sier Kristin Oishi.

Senere har man fått lignende sykehustog i både Kina og Sør-Afrika .

