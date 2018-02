ULOVLIG SALG: Salg av organer er forbudt i Tyrkia, men Abualrim (27) fra Syria sier han var i nød. Han viser frem arret etter levertransplantasjonen han gjennomgikk i november. Foto: Ingeborg Huse Amundsen, VG

Syriske flyktninger selger egne organer for å overleve

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 18.02.18 20:20

UTENRIKS 2018-02-18T19:20:04Z

MALATYA (VG) Arrene dekker hele magen. I desperasjon la de seg under operasjonskniven og ofret leveren sin for å brødfø familien.

Abualrim (27) fra Hama i Syria var midt i veterinærstudiene da krigen førte ham på flukt til nabolandet Tyrkia i 2013. Her har han jobbet på skofabrikk og bilvaskeri, men lønnen rakk aldri til å forsørge kone og barn. I høst var han forsinket med husleien og scrollet Facebook etter jobbannonser. Plutselig dukket et helt annet tilbud opp:

En ung syrisk kvinne fra hans egen hjemprovins trengte en ny lever. Hun hadde tre barn og var i nød, het det i Facebook-innlegget. Donoren måtte ha blodtype 0 – den samme som Abualrim. Han kjente igjen navnet på kvinnen, hun kom fra en velstående familie. De ville sikkert betale ham godt, tenkte han.

Fakta Levertransplantasjon Ved levertransplantasjon med levende donor tas mellom 30–60 prosent av leveren.

Donor og mottager må ha samme blodtype og levervolumet hos begge må være stort nok.

En til to uker etter transplantasjonen vil pasientene oppnå normal leverfunksjon.

Innen tre måneder har leveren vokst seg tilbake til 75 prosent av størrelsen, og senere tilnærmet full størrelse.

Nyre og lever er de organene som kan transplanteres fra levende donor.

Komplikasjoner ved levertransplantasjon er blødninger, blodpropp, infeksjoner, gallelekkasje og i verste fall leversvikt.

Jo større del av leveren som gis, desto større risiko. Ved 60 prosent av lever er det en dødsrisiko på minst 0,2 prosent, men det regnes med at det er en underrapportering av dødsfall.

I Tyrkia skjer 85 prosent av alle levertransplantasjoner med levende donor. I Norge er ventetid på død donor seks uker, dermed brukes ikke levende donor blant voksne.

Unntaksvis brukes levende donor til barn i Norge, der slektninger gir bort en leverlapp for å redusere sjansen for frastøting. Kilder: Pål Dag Line, professor i transplantasjonskirurgi ved Oslo universitetssykehus og Ata Bozoklar, professor i medisin i Istanbul

Ulovlig i Tyrkia

I november i fjor la 27-åringen seg på operasjonsbordet i Malatya i Tyrkia. Sykehuset i innlandsbyen er nest størst i verden på levertransplantasjoner med levende donorer, ifølge den tyrkiske storavisen Hürriyet . Sykehuset er blitt en destinasjon for helseturister fra Balkan, Midtøsten og Sentral-Asia. Syke i det krigsherjede Syria har ikke annet valg enn å reise utenlands for organtransplantasjon.

VG møtte tre syriske flyktninger som har solgt deler av leveren sin for noen tusen amerikanske dollar (se faktaboks om inngrepet).

Papirene tilsier at det de gjør er lovlig. Her heter det at organene gis frivillig og uten gevinst, og at det skjer mellom familiemedlemmer. Men realiteten er en annen: Kilder VG snakker med, både organselgere og en humanitær organisasjon, forteller at flere syriske flyktninger i Tyrkia selger organene sine til fremmede for å overleve. Noen oppsøker det selv for pengene, mens enkelte er ofre for organtrafficking.

Angrer bittert

– Jeg viste sykehuset et falskt dokument mottagerfamilien hadde laget der det sto at vi var fjerne slektninger. De spurte ikke mer. Jeg visste at det jeg gjorde var ulovlig, forteller Abualrim da vi møter ham i Malatya.

Familien til den syke kvinnen hadde lovet ham at arret ville bli «på størrelse med en finger», og at det hele ville være over på ti dager, sier han. Men tre måneder etter inngrepet er han fortsatt på rehabilitering, etter at han fikk en infeksjon i såret. Arret strekker seg fra brystbenet til navlen og ut til siden som en omvendt L. Enda må han være innlagt i 45 dager til.

– Jeg føler meg lurt, sier Abualrim.

27-åringen fikk 3000 dollar (23.500 norske kroner) for å selge over halve leveren sin, sier han.

– Var det verdt det? spør vi.

– Nei, svarer Abualrim kontant.

Tyrkisk lege: Strengt regelverk

– Jeg har aldri selv møtt noen ofre for organtrafficking i Tyrkia, men jeg har gjennom hele min karriere hørt om at de finnes. Noen hevder at det er hele 18.000 tilfeller av organsalg i Tyrkia.

Det sier Ata Bozoklar til VG. Han er medisinprofessor i Istanbul og prosjektkoordinator ved Det Internasjonale transplantasjonsnettverket (ITN) i Tyrkia. Han har 25 års erfaring som transplantasjonskirurg.

Bozoklar var pådriver for å få på plass et transplantasjonsregister i Tyrkia. Først i 2008 fikk landet strengere regler for organtransplantasjon:

Donor må være over 18 år og i slekt med mottager (minimumskravet er fjerdegrads slektskap, altså søskenbarn).

Alle donorer vurderes av en uavhengig etikkomité, og donor skal være fysisk og mentalt frisk med en stabil økonomi.

– Dette skal forhindre organsalg. Men det er klart, systemet er ikke 100 prosent vanntett. Det er alltid mulig å jukse. Med levende donorer er det alltid en risiko for organsalg, og med syriske flyktninger er det mer krevende å sjekke ID, sier Bozoklar.

Gjorde det for datteren

«Noor» (40) og Mune (44), begge fraskilte alenemødre fra Raqqa i Syria, ble kjent på rehabiliteringssenteret i Malatya etter de hadde solgt leveren sin våren 2014. De forteller at de la seg frivillig på operasjonsbordet for pengenes skyld.

Jeg trodde at dersom jeg solgte leveren min, ville jeg kunne forsørge datteren min. Jeg gjorde det for henne, forteller den arbeidsledige arabisklæreren.

Mottageren, en syrisk kvinne, betalte henne 2500 dollar (19.500 norske kroner). Pengene varte en stund, men i år måtte hun sende tenåringsdatteren til eksmannen i Nederland. «Noor» gråter når hun forteller om det.

– Jeg angrer. Jeg tok feil. Alle pengene er borte. Det hele var til ingen nytte, sier hun.

«Noor» har fått sammenvoksinger i buken etter transplantasjonen. Hun sier det kjennes ut som «kniver i magen».

– Jeg valgte dette selv, men samtidig er jeg et offer. De ødela kroppen min.

Bli med inn på operasjonsrommet: Her får Chris nytt hjerte (VG+)

Har store smerter fire år etter

VG besøker «Noor» i leiligheten hun deler med Mune og hennes to barn på syv og 13 år. Også hun solgte leveren for barnas skyld, sier hun. Hun vet lite om mottageren, utover av vedkommende er tyrkisk. Dokumentasjonskravet var minimalt, sier hun.

Mune våknet på intensiven i 2014 med store smerter etter operasjonen. I ettertid har hun fått brokk.

– Jeg visste ingenting om mulige følger av operasjonen. Dét fortalte de meg først etterpå, sier hun.

Mune fikk 3000 dollar for organsalget. Familien på tre har ingen andre inntekter, og pengene varte i syv måneder.

– Jeg angrer. Det var en kortvarig glede. Det var ikke verdt å gi bort en del av kroppen sin for disse pengene, sier Mune.