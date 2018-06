SOMALIA: Somaliske barn og ungdommer husker i en fornøyelsespark i hovedstaden Mogadishu. Foto: MOHAMED ABDIWAHAB / AFP

Slik feires den muslimske høytiden eid al-fitr over verden

Publisert: 15.06.18 18:33

Den muslimske høytiden eid-al-fitr markerer slutten på fastemåneden ramadan. Slik feires høytiden av 1,7 milliarder muslimer over hele verden.

Statsledere og politikere verden over har tatt til sosiale medier for å gratulere muslimer med feiringen av høytiden.

– Det er en glede for meg å få lov til å ønske alle norske muslimer en god feiring av eid . (...) Ramadan-fastingen er en krevende situasjon når du er i et land med så mye lys og så mye sommer som vi har her, sier statsminister Erna Solberg (H) i en Facebook-video.

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar også til Facebook for å uttrykke sine lykkeønskninger:

– Mange bruker Ramadanmåneden til å meditere, reflektere og bidra til veldedighet i solidaritet med de vanskeligste. Det står det stor respekt av, skriver Støre .

Starten på fastemåneden ramadan, når muslimer avstår fra mat og drikke fra soloppgang til solnedgang i en hel måned, er hvert år avhengig av måneobservasjoner og starter når nymånen viser seg.

Ramadan avsluttes når nymånen som markerer måneden shawwal, blir synlig, ifølge snl.no.

Fastemåneden avsluttes med eid-festen, som varer i tre dager. Feiringen varierer i tråd med forskjellige lands tradisjoner, men innledes med høytidelig fellesbønn og preken i moskeen.

Voksne og barn gir og mottar gaver, man besøker familie og venner og spiser et høytidelig måltid. I tilknytning til festen betales en obligatorisk fasteavgift (zakat al-fitr) for hvert familiemedlem. Avgiften skal gå til de trengende og er et uttrykk for de troendes solidaritet, skriver snl.no.