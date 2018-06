Flere EU-land tar imot migranter fra «Lifeline»

Publisert: 27.06.18 20:26

UTENRIKS 2018-06-27T18:26:16Z

Etter dager med krangel og forhandlinger ser det ut til at en løsning har kommet for de 234 migrantene om bord på redningsbåten «Lifeline».

Uttalelsen om en løsning angående migrantskipet kom fra den franske presidenten Emmanuel Macron tirsdag, etter flere dager med krangel mellom EU-landene om flyktningene på migrantskipet.

Først uttalte Macron at seks EU-land har sagt seg villige til å ta imot migrantene. Senere bekreftet Maltas statsminister Joseph Muscat at til sammen åtte EU-land har sagt seg villig til å ta imot migrantene og flyktningene om bord.

Lagt til Kai

Onsdag ettermiddag bekreftet Muscat at migrantbåten skulle legge til kai i Malta onsdag kveld , på betingelse av at andre EU-land tar ansvar for migrantene om bord.

Rundt klokken 19.30 onsdag kveld ankom båten Malta og har lagt til kai. Det melder «Lifeline» på Twitter.

Det var en stund usikkert på om «Lifeline» fikk legge til kai i Malta. Både Macron og Conte har uttalt at Malta har sagt skipet kan legge til kai der, men dette ble først bekreftet onsdag av Maltas statsminister.

Muscat sier at til samme åtte EU-land har tilbudt seg å ta imot migrantene, deriblant Malta selv. De andre landene er Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Irland, Belgia og Frankrike.

Statsministeren nevner ikke Tyskland, men den tyske innenriksministeren Horst Seehofer har sagt at Tyskland kan ta imot noen av migrantene, på betingelse av at Lifeline avslutter virksomheten med å plukke opp migranter i Middelhavet, melder NTB.

Kritikk fra Macron

Ifølge AFP kritiserte Macron den tyske hjelpeorganisasjonen, «Mission Lifeline», for å ha trosset «alle regler» ved å redde migrantene, siden de libyske kystvaktene allerede var på saken.

– Vi kan ikke permanent godta denne situasjonen. Når alt kommer til alt så legger vi til rette for menneskesmuglere ved å redusere risikoen ved denne sjøreisen, uttalte Macron i går.

På en annen side tvitret Ada Colau , Barcelonas ordfører, at flyktninger som blir ført tilbake til Libya blir satt i fengsel, hvor de er utsatt for tortur og voldtekt.

En hardere linje mot migrantene

Både i Italia, Malta og Frankrike har det i det siste blitt oppfordret fra offisielle hold å innføre en hardere linje mot migrantene, for både å blokkere migrasjon til landene, og også samtidig hjelpe Libya i å avskrekke menneskehandel.

Frankrike , har for eksempel foreslått å sette opp EU asylmottak i Afrika, hvor mange av migrantene starter utreisen til Europa, hvilket Italia har støttet.

VG har forsøkt å nå den tyske hjelpeorganisasjonen Mission Lifeline, men har ikke klart å få kontakt.