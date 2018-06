BEHANDLES: Her er bjørnungen med bandasjerte labber onsdag. Foto: Joe Lewandowski/Colorado Parks and Wildlife/REUTERS

Pleier bjørnunge som brant potene i buskbrann

Publisert: 30.06.18 04:03

Den foreldreløse bjørnungen som hadde forbrent alle fire labbene i gressbrann i Colorado, blir nå pleiet tilbake til livet.

Det er ansatte ved Colorado Parks and Wildlife, en viltnemd-virksomhet, som nå tar seg av bjørnungen etter at den ble reddet fra en buskbrann nord for Durango. Da ungen, som er tre-fire måneder gammel og veier 4,5 kilo, ble brakt inn, var det usikkert om den kom til å overleve.

– Da jeg kom med bjørnen, var jeg ikke sikker på at den kom til å klare seg. Men hun reagerer veldig bra på behandlingen, og vi tror vi kommer til å kunne plassere henne tilbake i villmarken til vinteren, sier veterinærleder Michael Sirochman til AP .

Brannmannskapene så bjørnungen gå alene på et avsvidd område forrige uke. De varslet viltnemda i området 22. juni da de ikke så noen tegn til moren. Viltnemda fant den lille bjørnen i et tre og skjøt henne med bedøvelsespil for å få fraktet henne til et behandlingssted.

Ifølge Sirochman, hadde hun alvorlige forbrenninger. Hun er behandlet med salver, bandasjer, antibiotika og smertestillende, og spiser en blanding av fast føde og melkeestatning. Personalet begrenser kontakten hun har med mennesker, for å gjøre det lettere å sette henne tilbake i det fri. Mesteparten av tiden ligger hun på siden, for ikke å belaste de skadede potene, men når hun blir bedre vil hun settes i en innhegning med fire andre bjørnunger.











1 av 4 Joe Lewandowski/Colorado Parks and Wildlife/ REUTERS

Det har vært ekstrem tørke og flere buskbranner i Colorado den siste tiden, og brannen som skadet bjørnungen hadde svidd av 168 kvadratkilometer i nærheten av Durango sørvest i staten. På det meste var over 2000 hjem evakuert. Det var også en brann utenfor Fort Garland som brant 96 kvadratkilometer og en vest for Rocky Mountain hvor 300 hjem ble evakuert. Fredag var det fremdeles fyr i minst tre buskbranner i Colorado, ifølge AP.

Det vites ikke hvordan bjørnemoren og ungen ble skilt fra hverandre.