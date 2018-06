DØMT FOR DRAP: Lee Bøyd Malvo under rettssaken til sin medsammensvorne drapsmann, John Muhammad, i oktober 2003. Foto: DAVIS TURNER / FILES

Snikskytteren i Washington D.C. får ny domsavsigelse

Publisert: 23.06.18 01:45 Oppdatert: 23.06.18 02:20

UTENRIKS 2018-06-22T23:45:06Z

En føderal ankedomstol besluttet torsdag at Lee Boyd Malvo, som soner livstid i fengsel for flere snikskytterdrap på tilfeldige mennesker, skal få ny domsavsigelse.

I oktober 2002 drepte den da 17 år gamle Lee Boyd Malvo ti tilfeldige mennesker over en periode på ti uker i hovedstadsområdet i USA , sammen med mentoren John Allen Muhammad.

Muhammad ble dømt til døden , og ble henrettet i 2009. Malvo fikk flere livstidsdommer , uten mulighet for prøveløslatelse. 17-åringen ble dømt som voksen .

Høyesterett har siden den gang innført nye regler, som gjør at det er grunnlovsstridig å dømme barn til livstid uten mulighet for prøveløslatelse. De nye reglene har også tilbakevirkende kraft.

Dermed bestemte den føderale ankedomstolen i Virginia torsdag at Malvo skal få en ny domsavsigelse.

Kan få mildere straff

Det skal nå avgjøres om Malvos forbrytelser er så alvorlige at han ikke kan rehabiliteres og komme tilbake til samfunnet, slik at han dermed bli dømt til livstid uten prøvelatelse, eller om de reflekterer hans «forbigående ungdommelige umodenhet», og han kan få en mildere straff.

– Det er klart at forbrytelsene som ble begått av Malvo og Muhammad var de forferdelige og tilfeldige voldshandlinger som som ødela liv og familier, og som terroriserte hele hovedstadsområdet i over seks uker, uttalte dommer Paul Niemeyer torsdag, ifølge AP .

– Men Malvo var 17 år gammel da han gjennomførte drapene, og han har nå fordelen av de tilbakevirkende nye konstitusjonelle reglene, som behandler barn annerledes når det kommer til dommer.

Dette gjelder imidlertid kun for Malvos fire livstidsdommer i Virginia. Han er også dømt til livstid i fengsel i Maryland, og disse dommene beholder han.

Malvos advokater har foreløpig ikke kommentert saken, og jobber nå med å anke en dommers beslutning om å avvise ny domsavsigelse i Maryland.

Drepte tilfeldige mennesker

Malvo og Muhammad utførte en serie med drap over en periode på tre uker i delstatene Virginia og Maryland i oktober 2002. Ti mennesker ble drept og tre ble skadet i løpet av denne perioden, som har blitt kjent som «D.C. sniper attacks».

De begynte sin kriminelle ferd allerede i februar samme år, hvor de drepte og ranet mennesker i delstatene Alabama, Arizona, Florida, Georgia, Louisiana, Texas og Washington.

Totalt ble 17 personer drept og 10 skadet av duoen på ti måneder.

Krigsveteranen Muhammad, som var 24 år eldre enn Malvo, regnes for å være mesterhjernen bak det hele.

Malvo uttalte i Muhammads rettssak at Muhammad hadde en plan som blant annet innebar å drepe seks hvite mennesker hver dag i en måned, drepe en gravid kvinne og flere politifolk. De rakk aldri å gjennomføre planen.

Malvo har i ettertid beklaget overfor flere av de pårørende for sin rolle i drapene, og selv uttalt at han «var et monster».

Muhammad hevdet hele tiden at han var uskyldig. I november 2009 ble han henrettet med giftsprøyte i Virginia .