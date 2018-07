FUNNET: Angela Hernandez ble funnet ved bunnen av en klippe i Monterey County i California. Foto: Monterey County Sheriff's Office/via REUTERS

Kvinne funnet i live én uke etter at bilen stupte 60 meter ned fra klippe

Publisert: 16.07.18 02:55

UTENRIKS 2018-07-16T00:55:32Z

Angela Hernandez (23) overlevde ved å drikke vann fra radiatorslangen, etter at hun kjørte bilen ut fra en klippe langs Californias kystvei.

Kvinnen var på vei fra Portland for å besøke søsteren i Los Angeles, da hun ifølge politiet gjorde en brå sving på Highway 1 for å forsøke å unngå å kjøre på et dyr, melder BBC . Hun meldte sist fra til familien morgenen 6. juli.

Talspersonen fra Monterey County Sheriff, John Thornburg, sier hun er heldig som er i live.

– Det er vanligvis fallet som tar dem, eller havet, men hun var heldig som overlevde begge deler, sier han.

Hernandez ble funnet etter at turgåere så bilen hennes delvis dekket av vann ved bunnen av en 60 meter høy klippe nord for Nacimiento-Fergusson Road i Big Sur-området fredag kveld. Søket hadde pågått i en uke, men flere dager med tåke gjorde arbeidet vanskelig.

Ifølge politiet var hun bevisst, og både gikk oppreist og pratet, men hadde en skulderskade og tilsynelatende også hjernerystelse.

Ifølge The Guardian ble hun heist opp fra klippebunnen og fraktet til sykehus med helikopter.

Sheriff-stasjonen opplyser ifølge BBC at hun hadde overlevd ved å bruke slangen fra Jeepens radiator til å suge vann fra en bekk i nærheten. Andre kilder, som The Guardigan, melder at hun overlevde ved å drikke vannet fra radiatoren.

Søsteren Isabel skriver på Facebook at det vil ta tid for Angela å komme seg over hendelsen.

– Dette er veldig traumatisk og det vil være en langsom prosess å bli bedre.