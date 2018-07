ETTERSØKT: Kristofers Kastellanoss rømte fra kriminalomsorgen torsdag formiddag under en fangertransport. Nasjonale innsatsstyrker deltar også i søket etter 25-åringen. Foto: Svensk politi

Drapsmann på rømmen i Sverige: Ber barna holde seg inne

Publisert: 13.07.18 10:55 Oppdatert: 13.07.18 11:13

Det foregår nå en massiv jakt på drapsdømte Kristofers Kastellanoss i Sverige, etter at han rømte torsdag ettermiddag.

25- åringen som er dømt til 14 års fengsel, skal ha rømt fra kriminalomsorgen på torsdag under en fangetransport fra Gøteborg til Sala, skriver Aftonbladet .

Det var under et stopp ved Bäckedalen i Finnerrödja, at rømningen tok av sted.

Ifølge en beboer i området som avisen har snakket med, skal politiet ha bedt han om å holde barna inne. Politiet skal torsdag også ha bedt samtlige om og ikke ferdes ute og å kjøre med låste biler og vinduene oppe for å unngå en potensiell gisselsituasjon.

– Ettersom han er på rømmen, så kan han være desperat og opptre aggressiv eller hatefull, sier Christina Hallin, pressetalsperson ved politiet i region Bergslagen, til avisen.

Stor politiaksjon

Aftonbladet skriver at beboere i området skal ha observert to menn rundt 07:30 fredag morgen som ankom plassen i en rød bil. Det er antatt at den ene mannen kan ha vært Kastellanoss. Han skal ifølge vitnene ha sprunget ut fra en stall og hoppet inn i bilen som skal ha kjørt fra området umiddelbart.

Rømningen skjedde mellom Finnerödja og Laxås ved 11:30-tiden torsdag. Han har nå vært på frifot i over 20 timer.

Et stort antall politi er ute og leter etter 25-åringen, opplyser Hallin til avisen.

– Vi har også helikoptre, MC-førere og politihunder på plass. Nasjonale innsatsstyrker deltar også i søket, sier hun.

– Vi ber samtlige som ser noe som kan bidra i arbeidet med å finne han, om å ringe 112 umiddelbart, sier Hallin.

Kastellanoss skal ha vært barfot og hatt håndjern på seg da han rømte.