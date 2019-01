Foto: Mark Schiefelbein / TT NYHETSBYRÅN

Kinesisk forsker «forsvant» og ble fengslet: Frykter dødsstraff

UTENRIKS 2019-01-08T17:13:42Z

Først vakte den kinesiske forskeren He Jianku oppsikt da han hevdet å ha redigert DNA-et til to babyer. Så forsvant han, før han dukket opp i husarrest i Kina. Britisk forsker frykter kollegaen dømmes til døden.

Publisert: 08.01.19 18:13

He Jiankui sjokkerte en hel verden i november, da han på en biomedisinsk konferanse fortalte at han hadde klart å endre arvestoffet til to tvillingjenter med en hivpositiv far for å hindre at de ble smittet av viruset.

Siden har han mottatt drapstrusler, mens kinesiske myndigheter har iverksatt en etterforskning av arbeidet hans. Siden desember har han sittet i en statseid leilighet i byen Shenzhen, skriver The Telegraph .

Britiske forskere som har vært i kontakt med sin kinesiske kollega tror han kan bli tiltalt for korrupsjon, noe som i Kina kan innebære dødsstraff. Han har også brutt retningslinjer, som ifølge er like juridisk bindende som loven, som forbyr at genredigerte embryoer blir implantert i et menneske.



– Eksperimentet utgjør et alvorlig brudd på Kinas lovverk, reguleringer og etiske retningslinjer, hvis opplysningene stemmer, sa den kinesiske helsekommisjonens visedirektør Zeng Yixin til CCTV like etter at den oppsiktsvekkende nyheten ble kjent i slutten av november.

Etter at DNA-forskningen ble kjent, opphørte imidlertid alle livstegn fra Jiankui, før det etter noen dager ble klart at han satt i husarrest.

Professor Robin Lovell-Badge ved Francis Crick Institute i London, som organiserte konferansen hvor funnene ble presentert, forteller at alt tyder på at den kinesiske forskeren befinner seg i en leilighet som eies av universitetet, og at det er et stort antall vakter.

– Det er ikke på det rene hvorvidt han er under bevoktning, på den måten at han er i husarrest, eller om vaktene er der for å beskytte ham. Jeg mistenker begge deler, sier han til den britiske avisen.

– Det pågår en offisiell granskning ledet av vitenskaps- og helsedepartementene. Mange mennesker kommer sannsynligvis til å miste jobbene sine, han var åpenbart ikke den eneste som var involvert i dette. Hvordan fikk han dem til å gjøre denne jobben? Han kan bli satt under tiltale for korrupsjon, og å bli funnet skyldig i korrupsjon i Kina nå til dags er ikke noe du ønsker å bli. Flere mennesker har mistet hodene sine for korrupsjon, sier Lovell-Badge til The Telegraph.



Den kinesiske forskeren skal ha tjent rundt 40 millioner pund på å selge genteknologi, og antagelig skal han ha greid å utføre eksperimentene sine under myndighetenes radar ved å finansiere forskningen på egenhånd.

He Jiankui er lege, og ikke utdannet biolog, og det er lite sannsynlig at han skal ha utført selve genredigeringen eller implanteringen selv.

Professor Lovell-Badge inviterte den kinesiske forskeren til konferansen etter at han hadde fått nyss i at han hadde noe på gang, og håpet det ville virke dempende på ham hvis han fikk møte andre forskere.

– Han trodde virkelig at han gjorde noe godt, at det han gjorde ville være det neste store, og veldig viktig for menneskehetens beste, sier Lovell-Badge til avisen.

Ifølge den kinesiske forskeren skal målet hans ha vært å gi babyene en naturlig evne til å stå imot HIV, men Lovell-Badge sier det er unødvendig fordi det allerede finnes teknikker innen prøverørsbefruktning som kan fjerne infeksjonen før embryoer implanteres.

Det finnes imidlertid ingen uavhengig verifisering av det som He hevder å ha gjort. Sju par med HIV-positiv far og HIV-negativ mor har angivelig deltatt frivillig i Hes kliniske studie. Én kvinne ble gravid. Han sa at parene ble informert om risikoen.

Å redigere gener før eller under befruktning er høyst kontroversielt ettersom slike endringer kan gå i arv og dermed skade andre gener. Det er forbudt i mange land unntatt i laboratorieforsøk.