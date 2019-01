Eksplosjon ved hotell i Nairobi: - Vær så snill, hjelp oss, vi gjemmer oss

Det meldes om en eksplosjon og skudd ved et hotell i den kenyanske hovedstaden Nairobi. Politiets antiterrorstyrker er på stedet.

Hendelsen skal finne sted i en bygning som huser et finere hotell og et kontorkompleks i bydelen Westlands, melder nyhetsbyrået AFP.

– Vi må agere som det mest alvorlige som kan skje. Og det mest alvorlige er et terrorangrep, sier politiets talsperson Charles Owino til Citizen Television ifølge Reuters.

Mediehuset Al-Jazeera melder at terrorgruppen al-Shabaab påtar seg skylden for angrepet.

– Vi gjennomfører for øyeblikket en operasjon i Nairobi , sier gruppens talsperson til kanalen.

Direktebilder fra stedet viser folk som flykter i panikk.

– Vi har sendt styrker til stedet, inkludert antiterrorstyrker, men så langt har vi ikke mer informasjon, sier Owino.

Ifølge AP skal bygget også huse en bank.

Flere kvinner skal ha blitt båret vekk fra området, skriver nyhetsbyrået. Redningspersonell skal være på stedet.

Et vitne forteller til Reuters at en blodig mann kom ut av bygningen, mens studenter ved et nærliggende universitet ble evakuert.

– Jeg hørte skudd, og mennesker løp vekk fra området med hendene i været. Noen søkte tilflukt i en bank, forteller en kvinne som arbeider i en nærliggende bygning til Reuters. Hun forteller også at hun hørte to eksplosjoner.















SKYTING: Det meldes om en eksplosjon og skyting ved Dusit hotell i Nairobi. I følge nyhetsbyrået AP så er flere skadde båret bort.

På Twitter melder vitner at røyk fra bygget kan ses på lang avstand, og det i tillegg til en eksplosjon har vært hørt skudd. Dette bekreftes også av AFPs reporter på stedet. Eksplosjonene skal også ha blitt hørt av ansatte ved nyhetsbyråets kontor rundt fem kilometer unna.

– Vær så snill, hjelp oss, vi gjemmer oss. Det er svartkledde og tungt bevæpnede terrorister her, tvitrer en person som befinner seg i bygningskomplekset.

– Det pågår et angrep her, jeg hører kraftige eksplosjoner og skuddveksling, tvitrer en annen.

Bilder fra stedet viser flere biler som brenner.

Folk som skal være fanget på innsiden av bygningene rapporterer i sosiale medier om massive skyting innenfor hotellet. Flere vitner skal ha sett en attentatmann inne i en av hotellets bygninger, skriver Citizen TV .

Ifølge BBCs journalist Ferdinand Omondi skal det være snakk om minst fire angripere, men det er ikke kjent hvem dette er det.

– Vi er under angrep, fortalte en person som skal befinne seg på innsiden av hotellet Dursit til Reuters, før han avsluttet samtalen.

– Det var en bombe, det er mye skyting, hvisker en mann som AFP har snakket med fra hans kontor.

Nær Westgate-kjøpesenteret

I september 2013 ble 67 mennesker drept da den ytterliggående somaliske islamistgruppen al-Shabaab angrep Westgate-kjøpesenteret, som ligge i det samme området av Nairobi.

En av angriperne den gang var en 23 år gammel norsksomalier som ble drept.

Al-Shabaab har siden gjennomført flere angrep i Kenya, men det er ikke kjent hvem som står bak tirsdagens angivelige angrep.