AP: Fortsatt «pågående operasjon» ved angrepet Nairobi-hotell

UTENRIKS 2019-01-16T06:37:27Z

I morgentimene onsdag hørtes fremdeles skudd fra hotellkomplekset i Kenyas hovedstad Nairobi. Politiet i landet bekrefter at det fortsatt pågår en aktiv sikkerhetsoperasjon ved hotellet.

Publisert: 16.01.19 07:37 Oppdatert: 16.01.19 07:50

Angrepet mot bygningskompleks i bydelen Westlands, som ifølge AP kostet 15 personer livet, startet ved 15.00-tiden tirsdag. Drøye åtte timer senere meldte landets innenriksminister at bygningen var sikret,

TV-kanalen NTV rapporterer imidlertid at det ble avfyrt nye skudd over en time etter ministerens utsagn. Nyhetsbyrået DPA skriver at en av deres reportere skal ha hørt nye, tunge skuddsalver og to nye eksplosjoner i det samme tidsrommet.

Senest klokken 06.45 onsdag morgen lokal tid hørte vitner ifølge AP nok en eksplosjon og skuddsalver ved det rammede hotellet. Også nyhetsbyrået Reuters meldte om kraftige skuddsalver rundt dette tidspunktet.

Litt senere bekreftet politiet ifølge nyhetsbyrået at det fremdeles pågår en aktiv sikkerhetsoperasjon rundt hotell- og shoppingkomplekset.

De siste skuddsalvene kom dermed en stund etter at flere overlevende som har vært innesperret på hotellet over natten, ble hentet ut. Flere AP har snakket med sier at de har familiemedlemmer som stadig gjemmer seg på åstedet.













1 av 5 GJENFORENT: Flere personer ble gjenforent med familie og venner etter den dramatiske skyteepisoden i Kenyas hovedstad Nairobi. BAZ RATNER / REUTERS

Trolig 15 drepte

Antall omkomne etter tirsdagens angrep er foreløpig ikke bekreftet fra offisielt hold, men ifølge AP, som siterer en politioffiser i byen, er minst 15 personer drept. En amerikaner skal være blant de døde.

Etter det brutale angrepet lå det igjen døde kropper nede i kafeen og i kontorlokalene ved hotellet, forteller politioffiseren. Ifølge ham var det ikke tid til å telle de døde etter angrepet.

Angriperne utløste koordinerte eksplosjoner – en utenfor komplekset og en i lobbyen i det luksuriøse hotellet DusitD2, som holder til i komplekset – før de løsnet skudd mot folk.

En selvmordsbomber skal ifølge politisjef Joseph Boinnet ha vært blant angriperne.

Mistenker terror

Det statlige investeringsfondet Norfund har kontorer i fjerde etasje i bygningskomplekset som ble angrepet .

– Heldigvis er alle våre lokalt ansatte er gjort rede for. Vi har én norsk ansatt, men han var ikke til stede, sa kommunikasjonsansvarlig i Norfund Inger Nygaard til VG tirsdag.

Også Innovasjon Norge har kontor i Nairobi .

– Vi står midt i det, sa avdelingsleder Marit Karlsen Brandal, den eneste norske ansatte ved kontoret, til VG.

Under en pressekonferanse tirsdag ettermiddag sa politisjefen at de mistenker terror. Den ytterliggående islamistgruppen al-Shabaab hevder de står bak angrepet.

VG/NTB