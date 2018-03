OPPGITT: Våpeneier Brian Machesky kommer ikke lenger til å kjøpe sine våpen av sportskjeden Dick`s Sporting Goods, selv om han får gode rabatter her. Men han kommer trolig til å fortsette å handle klær og sokker her. Foto: THOMAS NILSSON

Oppgitt over våpen-innstramming: Det er ikke våpenet som dreper, men personen som har det

Publisert: 03.03.18 22:47

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-03-03T21:47:02Z

PITTSBURGH, PENNSYLVANIA (VG) Med sin faste følgesvenn under bukselinningen, pistolen Smith & Wesson 40, tar trebarnsfaren Brian Machesky (47) et kraftoppgjør med USAs største sportskjede Dick’s Sporting Goods.

Dick’s har 610 sportsbutikker spredt over USA og rystet markedet da ledelsen for tre dager siden økte aldersgrensen til 21 år for å kjøpe alle slags våpen og ammunisjon, selv om loven sier 18 år.

Dick’s stoppet også salg av semiautomatiske rifler og høykapasitetsmagasiner, alt et direkte resultat av den fryktelige skolemassakren i Florida.

– Det er latterlig at et så stort selskap gjør det vanskeligere å kjøpe våpen. Det er ikke våpenet som dreper, men personen som har det. Det er kvalmende at de mange militærveteranene som har kjempet for dette landet, skal straffes, sier Brian Machesky.

Vi møter ham inne i Dick’s Sporting Goods i Pittsburgh, Pennsylvania, en amerikansk delstat hvor våpenretten står sterkt. I den gigantiske sportsbutikken med alt du kan tenke deg av artikler til sport- og fritid, er det også en stor avdeling med hundrevis av våpen.

Dette er en av USAs nesten 65 000 lisensierte våpenbutikker. USA har 50 000 flere våpenbutikker enn McDonald’s.

Brian Machesky har akkurat hatt en lengre, sivilisert diskusjon med en av de ansatte bak våpendisken, som også er sterkt imot ledelsens beslutning, men som ikke vil snakke med VG.

Etter Dick’s nye regelverk vil Brian Machesky aldri mer kjøpe sine våpen her. Og han har mange av dem. Ett av dem har han på seg. Slik han alltid har.

– Jeg jobbet i politiet i 15 år. Jeg har pistolen med meg for å beskytte meg selv og min familie hvis noe skulle skje, for eksempel inne på dette kjøpesenteret. Det kommer til å skje en dag. Det er nok av syke mennesker som ønsker berømmelse, som vil bli martyrer. Jeg vil ikke at min familie og mine barn skal måtte gå gjennom det. Hvis jeg kan stoppe en sånn som det, så gjør jeg det, sier Machesky.

Den vennlige og sindige familiefaren er hverken høylytt eller rasende, han er mest oppgitt. Denne dagen er han er på kjøpesenteret for å få reparert en av konas ringer inne på juvelbutikken.

Han vil dog ikke vise frem våpenet for VGs fotograf, i offentlighet, fordi han er redd for å skape oppstandelse.

Brian Machesky mener det er blodig urettferdig at sportskjeden skrur opp aldersgrensen.

– Jeg hadde to nevøer som har tjenestegjort i både Irak og Afghanistan da de var 18 år. De har vært der to ganger. En av dem ble hardt skadet. Når de er hjemme, liker de å gå på jakt. Men på det tidspunktet ville de altså vært gamle nok til å kjempe for landet sitt, men ikke gamle nok til å gå på jakt med sitt eget våpen. Det er jo ikke rettferdig, sier han og rister på hodet.

Han mener grundigere bakgrunnssjekker er løsningen. Han gjentar flere ganger at det ikke er våpenet som er problemet, men den som bærer det. Blant annet sier han at det kunne vært én million våpen akkurat her vi står, utenfor butikken, og at ingen ville blitt skadet hvis det ikke var en syk person til stede.

Fakta Våpen i USA # I 2016 var det 67747 lisensierte våpenbutikker i USA, inkludert pantelånere. Til sammenligning var det 38 015 matbutikker.

# Lovlig salg til privatpersoner i USA skjer primært gjennom to kanaler: 60 prosent fra føderalt lisensierte våpenforhandlere og 40 prosent via våpenmesser og internett.

– Ser du ikke argumentet til ungdommen som overlevde Parkland-tragedien at å øke aldersgrensen kan stanse flere skoleskytinger?

– Det kommer ikke til å stoppe handlingen. Den guttungen hadde klart å drepe noen uansett, hvis han ville det. Det er kommet frem at han ble utsatt for mobbing gjennom hele oppveksten. Mobbing er blitt en ond sirkel i dette landet, vi har skapt disse elevene selv, sier Machesky.

Han understreker likevel at han har stor sympati med ofrene i Parkland.

– Det er forferdelig hva de har måttet gå gjennom . Men retten til å bære våpen og forsvare seg står nedfelt i grunnloven vår. Og disse barna har ikke sett hvordan det er ute på landet. Jeg snakket senest i går med min 7-årige datter om hva hun må gjøre hvis noe sånt skjer. Nummer én er å løpe. Så er det å gjemme seg, helst på et mørkt sted hvis det finnes.

Han sier at hele familien er vokst opp med våpen. Hjemme har han alle slags våpen. Den omstridte AR-15-riflen kjøpte han faktisk etter Columbine-massakren i 1999, fordi han trodde den ville bli forbudt. Han kaller AR-15 et leketøy.

– Alle i min familie har lært seg å bruke håndvåpen. Sønnen min på 15 år har vokst opp med dette. Dette handler om hvordan du oppdrar barna, hvordan du disiplinerer dem. Han kommer aldri til å bli en som skyter noen, forsikrer Brian Machesky, som stemte på Donald Trump, men som ikke er helt fornøyd med de ulike signalene presidenten sender ut om våpenlovene etter Parkland-tragedien.

– Han er vel bundet på ryggen av ulike interesser. Jeg tror han velger sine fighter og lar denne gå. I all hovedsak er jeg veldig fornøyd med ham som president, sier Machesky.

Det var Dick’s administrerende direktør Edward Stack som kom med nyheten om det nye innstramningene. Han arvet sportskjeden fra sin far som startet den like etter andre verdenskrig.

– Da vi så hva som skjedde i Parkland, ble vi så urolige og opprørte. Vi elsker disse barna. Nok er nok. Det tok oss, sa Edward Stack til amerikanske medier onsdag.

Senere på dagen varslet gigantkjeden Walmart de samme innskjerpingene.