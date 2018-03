LATTERLIGGJØR: Alec Baldwin har hatt suksess med å imitere presidenten det siste året. Her med Aidy Bryant som pressesekretær Sarah Huckabee Sanders. Foto: AP

Trump hardt ut mot Alec Baldwins presidentimitasjon

Publisert: 02.03.18 13:33

Den amerikanske presidenten har tydeligvis ikke latt seg more av Baldwins prestasjoner, som enkelte nok ville ment er å ta Trump på kornet.

Alec Baldwin, som er kjent fra flere amerikanske filmer og tv-serier gjennom en årrekke, har det siste året gjort stor suksess med sin imitasjon av presidenten på tv-programmet «Saturday Night Live».

Trump gikk fredag hardt ut mot den 59 år gamle skuespillerens parodi.

– Alec Baldwin, hvis døende, middelmådige karriere ble reddet av imitasjonen av meg på SNL, sier nå at å spille DJT (Donald J. Trump, journ.anm.) var smertefullt for ham. Alec, det var også smertefullt for dem som ble tvunget til å se på. Du var forferdelig. Få Darrell Hammond tilbake, mye morsommere og et mye større talent!, skriver Trump på Twitter .

Trumps utspill kommer etter at Baldwin i et intervju med Hollywood Reporter sa at det å spille Trump var smertefullt.

– Hver gang jeg gjør det nå er det smertefullt. Jeg klarer ikke, sier han til magasinet.

Baldwin er ikke nådig i sin kritikk av presidenten.

– Jeg kan gå ut på gaten, stille meg på et gatehjørne og klappe ti mennesker på skulderen. Alle ti ville sannsynligvis vært mer kvalifisert – etisk, moralsk, intellektuelt og åndelig – enn Trump. Jeg stemmer på Mitt Romney. Jeg bryr meg ikke. Alle andre enn den fyren, sier Baldwin i intervjuet.

Han forteller videre at han og hans kone har blitt enige om å gi «alt de har» for å forhindre at Trump forblir USAs president.

– Og hvis, Gud forby, han vinner igjen i 2020, kommer jeg til å lure på om jeg kan være vert for et gameshow i Spania, sier Baldwin i intervjuet.