MISTRO: Hele 80 prosent av italienere mener at ikke ett eneste av politikernes valgløfter blir en realitet, viste nylig en meningsmåling fra Index Research.

Velgere i Italia: Frykter fortsatt kaos

Publisert: 04.03.18 18:07 Oppdatert: 04.03.18 18:35

NAPOLI (VG) Italienerne stemmer i dag, men det er høyst usikkert om valgresultatet vil gi landet den stabiliteten de venter på.

Denne søndag formiddagen i Napoli likner til forveksling andre helgedager her i det sydlige Italia. Husmødre roper til hverandre mens de henger opp klesvasken på balkongen og vårsola skinner. Men en del av befolkningen bruker morgentimene på noe de mener er helt utenom det vanlige viktig.

– Dette er vår sjanse til å være med og endre noe i dette landet som skriker etter stabilitet i disse turbulente tidene. Problemet med Italia er at vi endrer regjering så ofte at ingen rekker å bli holdt ansvarlig for politikken de fører, sier Marianna ( 44) til VG utenfor skolen som fungerer som valglokale.

Sammen med ektemannen Guiseppe (46) har Marianna derfor gitt sin stemme til det sittende demokratiske partiet (PD), «for å gi noen en sjanse til å føre en ansvarlig politikk», sier hun til VG.

Nytt system forvirrer

Paret utenfor stemmelokalet i Napoli har et poeng. Siden andre verdenskrig har italienerne forholdt seg til intet mindre enn 65 regjeringer.

I et forsøk på å gjøre landet som sliter med massiv statsgjeld og en destruktiv høy arbeidsledighet mer stabilt, tar Italia nå for første gang i bruk et nytt valgsystem, der mandatene fordeles på en ny måte.

Det nye systemet favoriserer koalisjoner, noe som gjør utfallet av dette valget enda vanskeligere å spå.

For selv om det populistiske opprørspartiet Femstjernerbevegelsen er største parti på målingene, har Berlusconi og flere anti-immigrasjonspartier sammen i koalisjon kunnet seile opp som de mest sannsynlige til å ta over makten.

Det hele kompliseres ytterligere av at rekordhøye 33,8 prosent av velgerne var usikre på hvem de skulle stemme på like før valget.

– Hvem som skal regjere etter valget er virkelig dette århundres spørsmål! På grunn av den nye valgloven og det at velgerne er så fragmenterte på meningsmålingene, er det virkelig vanskelig å spå, sier professor i samfunnspolitikk ved Luiss-universitetet i Roma, Emiliana De Blasio, til VG.

Størst betyr ikke makt

Berlusconi og hans allierte i høyrekoalisjonen sikret seg 35,6 prosent i de siste målingene, med løfter om lav, flat skatt og en aggressiv innvandringsskepsis.

Det er i stor grad disse spørsmålene som har fått dominere den politiske agendaen i landet, men det er andre utfordringer som viktigere for dagens Italia, mener tobarnsfaren Mario Beato (50), og står klar med legitimasjon og valgkort i køen til valgurnen.

– Jeg har to unger i begynnelsen av tyveårene, og de er helt klare på at de skal flytte fra Italia så snart de er ferdige med studiene. Den oppvoksende generasjonen ser ingen fremtid i sitt eget hjemland, og det er et kjempeproblem. Vi må tenke langsiktig når vi stemmer i dag, sier mannen til VG.

Fakta BERLUSCONI UTESTENGT Dersom den Berlusconi-promoterte sentrum-høyre alliansen blir den største etter at stemmene er talt opp klokken 14 på mandag, må koalisjonen finne en annen statsminister enn 81-åringen. Berlusconi har, på grunn av en dom for skattesnusk, et forbud mot å ha offentlige embeter fram til 2019. Det er ikke klart hvem som kunne tatt statsministerrollen. Lederen for det innvandringsfientlige koalisjonspartiet Lega, Matteo Salvini, vil gjerne ha jobben.

Forventer ikke stabilitet

Italienere flest forventer ikke en stabilitet etter valget, mener professor De Blasio.

– Folk ser nok heller for seg noen som styrer i et par år, før vi får en ny utskiftning, sier Luiss-professoren til VG, og legger til at det blir presidenten, som et en partipolitisk nøytral person, som skal godkjenne en statsministerkandidat.

Han kan også utlyse nyvalg.

I Napolis smale gater er 38 år gamle Aristotele Aebli kledd i joggedress på vei inn i valgokalet. Men han har fortsatt ikke bestemt seg for hvem han skal stemme på.

– Det er første gang i livet jeg opplever at jeg ikke aner hvilket parti jeg skal velge. Og vet du hvorfor? Fordi jeg ikke stoler på en eneste én av politikerne, sier han, og slår ut med armene.