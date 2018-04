FENGSLET: Frode Berg soner i det som kalles «FSBs spesialfengsel», Lefortovofengselet. Advokatene hans vil utforske alle muligheter for å få han hjem til Norge. FOTO: Harald Henden

Tror fotball-VM kan bli Frode Bergs billett hjem til Norge

Publisert: 24.04.18 17:40

MOSKVA (VG) Frode Bergs russiske advokat mener sommerens fotball-VM i Russland kan være en gylden sjanse til å få Frode Berg utlevert til Norge.

Etter det Frode Bergs advokater kjenner til, finnes det ikke spionsaker i det russiske rettsvesenet der den tiltalte har blitt frifunnet. Selv om en fellende dom for spionasje er det sannsynlige utfallet av Bergs sak, mener hans advokater at det finnes muligheter for at Frode Berg kan slippe en lang soningstid i Russland .

Bergs beste sjanse ligger i en avtale om utlevering, sier nordmannens russiske advokat, Ilja Novikov, til VG i Moskva. Advokaten tror det nært forestående fotball-VM i Russland kan få den mektige presidenten Vladimir Putin til å vise en seg fra en samarbeidsvillig side.

– Vi har sett det før, i saken mot Mikhail Khodorkovskij, som etter ti år i fangenskap ble løslatt som en «gest» like før OL i Sotsji. Jeg mener russiske myndigheter er ganske følsomme hva gjelder sportsbegivenheter på toppnivå som de er vertskap til. Det er viktig for dem hvilke statsledere som besøker og hvilke som ikke gjør det, og dersom norske myndigheter kunne gjort en avtale om en utlevering av Frode Berg under betingelsen av et VM-besøk fra en høytstående politisk leder, tror jeg det kan være en løsning, sier den russiske advokaten, til VG.

Flere tusen benådet

Novikov har registrert at flere statsledere ikke har bestemt seg for om de skal reise på offisielt besøk til Russland under VM, som begynner i juni.

Under oppkjøringen til OL i Sotsji var det ikke bare oljemagnaten Mikhail Kohorkovskij som ble benådet, men flere tusen fanger. Blant de mest profilerte var to fengslede Pussy Riot-medlemmer , samt 30 Greenpeace-aktivister. Den offisielle forklaringen på løslatelsene den gang, var markeringen av 20-årsjubileet for Russlands grunnlov, men advokat Novikov mener at timingen, en tid da alles øyne var rettet mot Russland, slett ikke var tilfeldig.

– Det finnes nok en rekke prominente skikkelser som Putin gjerne vil ha som gjest under VM. Det trenger ikke være snakk om nordmenn, men jeg mener at norske myndigheter må være delaktig i å få på plass en slik avtale med noen, sier han til VG.

Tredjepartsland

En annen mulighet, dersom fotball-VM skulle vise seg å være for nært frem i tid til at det lar seg gjøre å få på plass en avtale, er en fangeutveksling, sier Novikov til VG i Moskva.

Advokatene er ikke kjent med at det finnes noen russiske agenter som sitter fengslet i Norge, og som dermed kunne vært aktuelle for en eventuell utvekslingsavtale. Derfor mener Novikov at løsningen er å involvere et tredjepartsland som Russland har interesse av å få fanger utlevert fra.

Etter fem måneder i det beryktede Lefortovofengselet, og med meget mørke utsikter for en frifinnelse, må alle muligheter utforskes for Frode Berg, mener hans Moskva-advokat.

– Bergs situasjon her i Russland er så ille som det er mulig at den kan bli. Akkurat nå er det eneste aktuelle utfallet at han blir dømt og må tilbringe årevis i russisk fengsel. Men dersom norske myndigheter hadde jobbet hardt med å få på plass en spesiell avtale, så tror jeg vi kan se en ende på denne historien veldig snart, sier han til VG.