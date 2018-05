KOLLISJON: To tog braste i hverandre mandag kveld. Foto: Matthias Balk / DPA va AP

Minst to døde i togkollisjon i Tyskland

Minst to personer er omkommet og flere er skadet etter at et godstog og et passasjertog kolliderte i Sør-Tyskland mandag kveld.

Ifølge SBS News var det rundt klokken 21.20 de to togene kjørte i hverandre mellom Ingolstadt og Augsburg i Bavaria. Kollisjonen skal ha skjedd i Aichach, 50 kilometer vest for Munchen.

Ifølge det statlige tyske togselskapet Deutsche Bahn har to personer mistet livet. De omkomne, en togfører og en passasjer, er identifisert av politiet.

Minst 14 personer skal være skadet i sammenstøtet. To av dem er kritisk skadd, ifølge en talsperson for togselskapet.

Bilder fra stedet viser togene mot hverandre. De samme bildene viser redningsarbeidere som skjærer seg inn til dem som var sperret inne i toget.

Årsaken til ulykken er ennå ikke kjent. Togtrafikken i området er midlertidig stanset.

