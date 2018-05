Skuespiller Meryl Streep er blant mange kjendiser som tar del i et opprop til verdensledere med krav om at jenter og kvinner hjelpes ut av fattigdom. Arkivfoto: Jordan Strauss / Invision / AP / NTB scanpix

Kjendis-opprop: Krever likestilling for verdens fattige

Publisert: 21.05.18 07:45

140 Hollywood-kjendiser krever i et felles opprop at verdensledere gjør noe med kjønnsdiskriminering og forbindelsen det har til fattigdom.

Kjendiser som Oprah Winfrey, Meryl Streep og Ryan Reynolds har sammen med nesten 140.000 andre signert et åpent brev.

Her krever de at verdensledere anerkjenner at «fattigdom er sexistisk» og at de forplikter seg til å hjelpe jenter og kvinner ut av fattigdom.

– Det finnes ikke et sted på jorden hvor kvinner har de samme mulighetene som menn, men kjønnsgapet er større for kvinner som lever i fattigdom. Fattigdom er sexistisk. Og vi vil ikke stå å se på mens de fattigste kvinnene blir oversett, heter det i brevet som organisasjonen ONE står bak, skriver NTB.

Brevet viser til mulighetene rundt globale toppmøter som G20-møtet som finner sted i Argentina denne uken.

– Vi stopper ikke før det er oppnådd rettferdighet for kvinner og jenter overalt. Fordi ingen av oss er likestilte før alle er det, heter det videre.

Oppropet kommer på et tidspunkt der kjønnsdiskriminering i underholdningsbransjen er et hett tema. Under filmfestivalen i Cannes for en uke siden gikk skuespillere, regissører og produsenter hånd i hånd med krav om likestilling og en trygg arbeidsplass.

I brevet står det:

«kjære verdensledere,

Vi setter dere på anfordring.

For 130 millioner jenter uten en utdannelse. For en milliard kvinner uten tilgang til bankkonto. For 39 000 jenter som står barnebruder hver dag. For kvinner som over alt blir betalt mindre enn menn for det samme arbeidet.

Det finnes ikke et sted på jorden hvor kvinner har de samme mulighetene som menn, men kjønnsgapet er større for kvinner som lever i fattigdom.

Fattigdom er sexistisk. Og vil ikke stå og se på mens det fattige kvinnene blir oversett.

Dere har makten til å begå historiske endringer for kvinner dette året. Fra G7 til G20, fra Den Afrikanske Union til deres årlige budsjetter, vil vi presse dere til forpliktelser og holde dere ansvarlig. Og, hvis dere leverer, vil vi være de første til å forsvare fremskrittene.

Vi vil ikke gi oss før det er rettferdighet for kvinner og jenter overalt.

Fordi ingen av oss er likestilte før alle er det».