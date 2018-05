VITNET: Christopher Wylie under en høring i Kongressen onsdag. Foto: Jose Luis Magana / TT NYHETSBYRÅN

Varsler hevder Bannon ønsket en kulturkrig

Publisert: 17.05.18 19:48

2018-05-17

Varsleren bak Facebook-skandalen hevder tidligere Trump-rådgiver Steve Bannons ville hindre enkelte velgergrupper i å stemme.

I mars fortalte varsleren Christopher Wylie om hvordan analyseselskapet hadde samlet inn personopplysninger om 50 millioner Facebook-brukere . Opplysningene ble blant annet solgt til Donald Trumps valgkampstab.

Wylie er tidligere ansatt i selskapet og deltok i en høring i den amerikanske Kongressen onsdag.

Her fortalte han at selskapet tilbød tjenester som skulle motvirke eller å undertrykke valgdeltakelse. Han hevdet videre at dette var et av målene til Steve Bannon, som ifølge Wylie så på Facebook -annonser som et våpen i en kulturkrig.

Bannon var inntil august i fjor Trumps sjefstrateg i Det hvite hus og er tidligere visepresident i Cambridge Analytica .

– Bannon ser på kulturkrig som en måte å skape en varig endring i amerikansk politikk. Det var derfor han leide inn SCL (Cambridge Analyticas morselskap, red.anm), en utenlandsk militær entreprenør, til å bygge et arsenal av informasjon som han kunne bruke som våpen mot det amerikanske folket, sa Wylie.

Testet budskap

Han hevdet at det var diskusjoner rundt hvordan man skulle rette annonser mot svarte amerikanere som skulle føre at de mistet motivasjonen til å stemme. Allerede i 2014 testet man budskap som “å drenere sumpen” og “bygge muren”.

– Noe av det som provoserte meg til å slutte, var diskusjoner om disengasjement av velgere, jeg har sett dokumenter og jeg husker samtaler om at målet var å fokusere på afrikansk-amerikanere, sa Wylie ifølge Reuters.

– Selskapet lærte at det var segmenter av befolkningen som responderte på disse meldingene og som ikke nødvendigvis var synlige på andre målinger.

Bannon, som var visepresident i Cambridge Analytica fra juni 2014 til august 2016, , har foreløpig ikke svart på beskyldningene. Han har tidligere sagt at han ikke husker å ha kjøpt data på vegne av Trumps valgkamp.

Ifølge New York Times fikk Cambridge Analyticas morselskap Strategic Communication Laboratories (SCL) 15 millioner dollar i pengestøtte fra Robert Mercer, en viktig republikansk giver og støttespiller for Bannon.

Konkurs

Facebook-brukernes personopplysninger skal ha blitt hentet inn ved hjelp av en app, en personlighetstest, som 270.000 Facebook-brukere fikk betalt for å bruke. Men også opplysninger om deres Facebook-venner ble samlet inn.

Cambridge Analytica slo seg konkurs tidligere i mai.

Facebook har beklaget og strammet inn personvernreglene sine. Selskapet har blant annet blokkert rundt 200 apper mens de undersøker om de har misbrukt private data.

Grunnlegger Mark Zuckerberg har blitt grillet ii både Kongressen og Senatet. Han har også sagt ja til å møte EU-politikere.