CBS: Sarah Huckabee Sanders forlater Det hvite hus

Publisert: 14.06.18 02:44 Oppdatert: 14.06.18 03:39

President Trumps etterhvert meget kjente ansikt utad planlegger å tre av, skriver en amerikansk nyhetskanal.

Pressesekretær Sarah Huckabee Sanders skal ha fortalt flere av vennene sine at hun planlegger å forlate Trump-administrasjonen mot slutten av året.

Opplysningen stammer fra kilder på innsiden av Det hvite hus , og tett på administrasjonen, skriver CBS News .

Kort tid etter at saken ble publisert, kommenterte Sanders den selv på Twitter. Her langer hun ut mot CBS, men uten å dementere opplysningene deres direkte.

– Vet CBS News noe jeg ikke vet om mine planer og min fremtid? De kjørte en sak om «mine planer om å forlate Det hvite hus», uten engang å snakke med meg. Jeg elsker arbeidet mitt, og det er en ære å jobbe for presidenten, skriver hun.

Nestkommanderende også?

CBS skriver på sin side at Sanders ikke ønsket å kommentere saken, da de kontaktet henne onsdag kveld.

Det gjorde heller ikke Raj Shah, Sanders’ nestkommanderende, som ifølge CBS også har tenkt å trekke seg - uten å ha spesifisert noen dato.

De to pressesekretærene omtales som noen av de mest synlige medlemmene av Trumps team.

Fortsatt ingen ny komm-direktør

Presidenten er kjent for å ha stort gjennomtrekk i administrasjonen. På kommunikasjonsfeltet vil det bli særlig utfordrende å få inn kvalifiserte folk, spekulerer kanalen.

Rollen som kommunikasjonsdirektør står allerede tom, etter at Hope Hicks forsvant ut i slutten av mars. Hun var foreløpig fjerde i rekken av Trumps kommunikasjonsdirektører på litt over et år.

Den mest minneverdige av dem var kanskje Anthony Scaramucci, som bare varte ti dager, og måtte trekke seg da han uttalte noen relativt oppsiktsvekkende ting om kollegene sine.

I tillegg står flere mindre sentrale stillinger tomme.

Høy utskifting

Tenketanken Brookings har kartlagt utskiftingen av Trump-toppene. Den et hittil på 51 prosent, og var på 34 prosent det første året av presidentperioden. Dette skal være nesten fire ganger høyere enn i Obamas første år.

En kilde nær administrasjonen sier til CBS at enda flere vil forlate Det hvite hus den nærmeste tiden, enten fordi de får sparken, eller fordi de er utslitte.

– Og det kommer til å bli vanskeligere å finne bra folk å erstatte dem med. Jeg tror de kommer til å ha større vansker med å få inn den andre bølgen folk, enn med den første, fordi de var lojalister. De nye folka må bli rekruttert, oppmuntret og så overleve granskningen av bakgrunnen deres. I tillegg til alt dette foretrekker presidenten å ha en liten stab med kommunikasjonsfolk, sier kilden til kanalen.