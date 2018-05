IMF-topp trolig ny statsminister i Italia

NY STATSMINISTER: Økonomen Carlo Cottarelli blir etter alt dømme Italias nye statsminister – for en periode. Foto: Angelo Carconi / TT NYHETSBYRÅN

PARIS (VG) Tre måneder etter valget i Italia, har den EU-vennlige økonomen Carlo Cottarelli fått i oppdrag å danne ny regjering i Italia.

Etter at populist-samarbeidsprosjektet som skulle bli Italias 66. regjering krasjlandet søndag kveld , er det klart at italienerne med stor sannsynlighet må kalles til urnene nok en gang.

Men frem til det nye valget, har Italias president bestemt at det er den 64 år gamle EU-vennlige økonomen Carlo Cottarelli som skal lede landet.

FAKTA: Mektig president Italias president har makt til å si ja eller nei til nominerte statsministre og regjeringsmedlemmer. Presidenten kan også oppløse nasjonalforsamlingen. (Kilde: NTB)

Nederlag for populistsamarbeidet

Beskjeden kom ved lunsjtider mandag, under et døgn etter at president Mattarella nektet å godkjenne regjeringslisten til Giuseppe Conte, som inneholdt euromotstander Paola Savona som finansminister.

Dermed gikk samlingsregjeringen til Femstjernersbevegelsen og Ligaen i vasken. Presidentenhar da myndighet til å utnevne en annen til å midlertidig lede landet frem til et nyvalg kan utlyses.

En midlertidig teknokratregjering for en kort periode er en vanlig måte å fylle tiden mellom regjeringskollapser og nyvalg i Italia, som det har vært mange av de siste 75 årene.

FAKTA: Regjeringskrisen i Italia * De ti mest euroskeptiske og populistiske av de store partiene, Femstjernersbevegelsen (M5S) og Ligaen (Lega), fikk til sammen halvparten av stemmene i valget på ny nasjonalforsamling 4. mars. *Selv de tidligere har utelukket et regjeringssamarbeid, ble partiene enige om en regjeringsplattform. * M5S og Ligaen lanserte 21. mai Giuseppe Conte som sin statsministerkandidat. Jusprofessoren Conte har liten politisk erfaring. * 23. mai fikk Conte i oppdrag av president Sergio Mattarella å danne ny regjering. * 27. mai kunngjorde Conte at han hadde gitt opp forsøket på å danne regjering, etter at presidenten la ned veto mot partienes svært euroskeptiske kandidat til finansminister. (kilde: NTB)

Europatoppen av regjeringsskifter

Italienerne er i særklasse med sin hyppige vraking av makthavere. Innen de kommende månedene håper Italia å få på plass sin 66. regjering siden andre verdenskrig. Til sammenligning har Tyskland har hatt 25 regjeringer siden andre verdenskrig, mens Storbritannia nå er på sin 26. regjering.